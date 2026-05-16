Sobota16. máj 2026, meniny má Svetozár, zajtra Gizela

Chystáte sa do Grécka? Spozornite, krajina sprísňuje reguláciu turizmu

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ATÉNY - Grécko chce na mnohých ostrovoch a v obľúbených dovolenkových strediskách obmedziť masový turizmus a zvýšiť ochranu prírody a krajiny. Vláda v pondelok (11. 5.) predstavila nové pravidlá pre cestovný ruch a výstavbu hotelov. Informuje správa agentúry DPA.

Dôvodom sprísňovania regulácie je rastúci počet návštevníkov. Podľa údajov gréckej centrálnej banky prišlo do Grécka v roku 2025 rekordných takmer 38 miliónov turistov. Predovšetkým ostrovy ako Santorini alebo Mykonos sú počas hlavnej sezóny preplnené. Obyvatelia sa už roky sťažujú na dopravný chaos, nedostatok vody, rastúce nájomné a preťaženú infraštruktúru.

Ministerka cestovného ruchu Olga Kefalogianniová uviedla, že cieľom je udržateľnejší model cestovného ruchu s menšou záťažou pre životné prostredie, pláže a infraštruktúru. Jadrom nových pravidiel je rozdelenie regiónov podľa miery turistického zaťaženia. Známe dovolenkové ostrovy ako Rodos, Kos, Santorini alebo Mykonos budú podliehať prísnejším stavebným pravidlám. V obzvlášť vyťažených ostrovných oblastiach budú môcť mať nové hotely najviac 100 lôžok.

Sprísnia sa aj požiadavky na novú výstavbu

Sprísnia sa aj požiadavky na novú výstavbu. Hotely mimo oficiálnych stavebných zón budú môcť vznikať už len na veľkých pozemkoch. Tie budú musieť mať podľa regiónu minimálne 8 až 16 hektárov. Vláda tak chce zabrániť, aby sa do krajiny nekontrolovane rozširovala ďalšia výstavba. Takisto sa zvýši ochrana pobrežia. V pásme do 25 metrov od mora sa už v princípe nebudú môcť stavať nové budovy. Výnimky budú platiť len pre nevyhnutné prístupy alebo záchranné cesty. Minister životného prostredia Stavros Papastavrou označil tento krok za historickú reformu. Príslušné ministerské nariadenie s novými pravidlami má vstúpiť do platnosti na konci júna.

Viac o téme: DovolenkaHotelTurizmusGrécko
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Kesha, Grammy 2026
Slávna speváčka provokuje z dovolenky: FOTO Hore bez... To čím si zakryla bradavky?!
Zahraniční prominenti
PRIESKUM ukázal krutú realitu
PRIESKUM ukázal krutú realitu Slovákov: Takmer polovica z nás si nemôže dovoliť dovolenku!
Domáce
Ilustračné foto
Zrušený 8. máj motá zamestnávateľom hlavu! Nútená dovolenka nie je jediné riešenie: TOTO sú ďalšie možnosti
Domáce
Attila Végh s manželkou
Manželka Attilu Végha v Thajsku: Žena s týmto telom že je mamou dvoch detí?
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Jarný Dobrý trh v Bratislave
Jarný Dobrý trh v Bratislave
Správy
3. ročník Olympijského dňa detí s rakovinou v Bratislave
3. ročník Olympijského dňa detí s rakovinou v Bratislave
Správy
Muž poškodil vitríny v bratislavskom nákupnom centre
Muž poškodil vitríny v bratislavskom nákupnom centre
Správy

Domáce správy

Zásah kriminalistov: Zadržali muža,
Zásah kriminalistov: Zadržali muža, podozrivý je z násilnej trestnej činnosti
Domáce
FOTO Vo viacerých lokalitách Slovenska
Vo viacerých lokalitách Slovenska treba večer počítať so silnejším vetrom
Domáce
Tunel Branisko
Vodiči, pozor: Tunel Branisko bude mimoriadne uzavretý
Domáce
Polícia v Banskej Bystrici zadržala muža podozrivého z násilného trestného činu – žiadali aj pomoc verejnosti
Polícia v Banskej Bystrici zadržala muža podozrivého z násilného trestného činu – žiadali aj pomoc verejnosti
Banská Bystrica

Zahraničné

Desivé varovanie experta: Po
Desivé varovanie experta: Po skončení vojny na Ukrajine nebude pokoj! Európe hrozí obrovské nebezpečenstvo
Zahraničné
Ďalšia tragédia! Pri pátraní
Ďalšia tragédia! Pri pátraní po štyroch talianskych turistoch zomrel potápač
Zahraničné
Mokrý bandita vykrádal byty
Mokrý bandita vykrádal byty v prestrojení za kuriéra: VIDEO S ukradnutým televízorom balansoval na bicykli
Zahraničné
Chystáte sa do Grécka?
Chystáte sa do Grécka? Spozornite, krajina sprísňuje reguláciu turizmu
Zahraničné

Prominenti

John Travolta a
John Travolta v Cannes šokoval novým imidžom! Neuveriteľné s akou kráskou dorazil. Veď posúďte sami...
Zahraniční prominenti
Premiéra filmu Podfukári. Na
Nikodým odcestoval do Egypta: Zostal v ŠOKU z Nílu! Toto by pri slávnej rieke nečakal
Domáci prominenti
Daniel Hůlka v relácii
Pre Daniela Hůlku bol režisér Bednárik veľký vzor, ale... Hrozné, čo si ako herec musel vypočuť!
Domáci prominenti
Hailey Bieber
Hailey Bieber ukázala nabombovanú holú riť: TOTO, že je prirodzené pozadie?
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

17 problémov s chodidlami,
17 problémov s chodidlami, ktoré prichádzajú s vekom: Na čo si dať pozor skôr, než príde bolesť
vysetrenie.sk
Brokolica sa kazí rýchlejšie
Brokolica sa kazí rýchlejšie než si myslíte: Takto spoznáte, že už nie je dobrá! Treba ju správne skladovať
Zaujímavosti
Trpasličí španiel menom Lazare,
Príbeh výnimočného psa: Takmer prekonal svetový rekord, dožil sa 30 rokov
Zaujímavosti
Zelené zázraky uprostred vyprahnutých
Zelené zázraky uprostred vyprahnutých púští: Tieto oázy vám vyrazia dych svojou krásou
dromedar.sk

Dobré správy

MS v hokeji 2026
Slovensko začína MS v hokeji 2026: Aha, s kým hráme! Nechýbajú ani synovia slávnych otcov
hashtag.sk
Juraj Slafkovský (Foto: Budiš)
Slafkovský nezačínal ako hokejista: Toto ste o ňom pravdepodobne nevedeli!
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slováci majú jedinečnú možnosť: O toto hrajú počas MS v hokeji!
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Už žiadne červené spálenie: Slovenky prechádzajú na nový spôsob opaľovania
hashtag.sk

Ekonomika

TOP 10 trendy destinácií na rok 2026: Rebríček ovládol európsky ostrov!
TOP 10 trendy destinácií na rok 2026: Rebríček ovládol európsky ostrov!
Týchto 15 trikov na vás v obchode skúšajú každý deň: Myslíte si, že nenaletíte? Otestujte sa! (kvíz)
Týchto 15 trikov na vás v obchode skúšajú každý deň: Myslíte si, že nenaletíte? Otestujte sa! (kvíz)
Budú sa invalidné dôchodky krátiť? Niektorí poberatelia dostávajú viac, ako keď pracovali!
Budú sa invalidné dôchodky krátiť? Niektorí poberatelia dostávajú viac, ako keď pracovali!
Stopka pre
Stopka pre "kráľovské" platy v NBS? Kažimír zarába cez 20-tisíc mesačne, poslanci chcú radikálny rez!

Šport

O zostupe rozhodla neuveriteľná dráma: Záver priniesol šok, ale všetko sa napokon zmenilo
O zostupe rozhodla neuveriteľná dráma: Záver priniesol šok, ale všetko sa napokon zmenilo
Niké liga
Emotívne lúčenie Slovana s ikonami: Majster ukončil sezónu prekvapujúcim výsledkom
Emotívne lúčenie Slovana s ikonami: Majster ukončil sezónu prekvapujúcim výsledkom
Niké liga
MS V HOKEJI 2026 Najbližší súper Slovenska s nakladačkou: Kanada ho suverénne prevalcovala
MS V HOKEJI 2026 Najbližší súper Slovenska s nakladačkou: Kanada ho suverénne prevalcovala
MS v hokeji
Spartak Trnava dostal tvrdý výprask: Dunajská Streda je vicemajster a zahrá si v Európe
Spartak Trnava dostal tvrdý výprask: Dunajská Streda je vicemajster a zahrá si v Európe
Niké liga

Auto-moto

Škoda z tohto modelu vyrobí iba 5 exemplárov pre Slovensko
Škoda z tohto modelu vyrobí iba 5 exemplárov pre Slovensko
Predstavujeme
TEST: Mini S 5-doors - mini auto pre 5 mini ľudí
TEST: Mini S 5-doors - mini auto pre 5 mini ľudí
Klasické testy
Honda pozastavila plány výstavby závodu na elektromobily v Kanade
Honda pozastavila plány výstavby závodu na elektromobily v Kanade
Ekonomika
Nový koncept Renaultu s pohonom 4x4 pripravený odviesť vás na ktorúkoľvek pláž
Nový koncept Renaultu s pohonom 4x4 pripravený odviesť vás na ktorúkoľvek pláž
Novinky

Kariéra a motivácia

Práca snov: Existujú ľudia, ktorí sú platení za to, o čom my ostatní len snívame
Práca snov: Existujú ľudia, ktorí sú platení za to, o čom my ostatní len snívame
O práci s humorom
Kontroluje vám šéf každú čiarku? Naučte sa, ako si vybojovať slobodu a dôveru
Kontroluje vám šéf každú čiarku? Naučte sa, ako si vybojovať slobodu a dôveru
Prostredie práce
Sociálna poisťovňa začína rozposielať dôchodkové prognózy miliónom Slovákov
Sociálna poisťovňa začína rozposielať dôchodkové prognózy miliónom Slovákov
Domáce
Diplom nie je všetko: Pracovné ponuky na Slovensku, kde zarobíš viac ako 2 500 € aj bez titulu
Diplom nie je všetko: Pracovné ponuky na Slovensku, kde zarobíš viac ako 2 500 € aj bez titulu
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Vylepšila som smotanovú tortu, ktorú poznáte z detstva: S jahodami je to absolútny hit. (FOTOPOSTUP)
Vylepšila som smotanovú tortu, ktorú poznáte z detstva: S jahodami je to absolútny hit. (FOTOPOSTUP)
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Ako marinovať zeleninu a vytiahnuť z nej maximum chuti?
Ako marinovať zeleninu a vytiahnuť z nej maximum chuti?
Rady a tipy
Dúha na tanieri: Čo hovorí farba zeleniny o jej chuti?
Dúha na tanieri: Čo hovorí farba zeleniny o jej chuti?
Rady a tipy

Technológie

Vedci vyriešili záhadu, ktorá trvala desaťročia. Prečo CO₂ pri zemi hreje, no vysoko nad nami chladí?
Vedci vyriešili záhadu, ktorá trvala desaťročia. Prečo CO₂ pri zemi hreje, no vysoko nad nami chladí?
Veda a výskum
Priťahuje smartfón blesky počas búrky? Nebezpečné môže byť až toto bežné správanie
Priťahuje smartfón blesky počas búrky? Nebezpečné môže byť až toto bežné správanie
Návody
Číňania ukázali 500-kilogramový robotický oblek GD01. Vyzerá ako zo sci-fi filmu, človek doň vstúpi a ovláda ho zvnútra
Číňania ukázali 500-kilogramový robotický oblek GD01. Vyzerá ako zo sci-fi filmu, človek doň vstúpi a ovláda ho zvnútra
Technológie
Po viac než 100 rokoch vedci odhalili skryté pravidlo kozmického žiarenia. Častice z hlbokého vesmíru sa nesprávajú náhodne
Po viac než 100 rokoch vedci odhalili skryté pravidlo kozmického žiarenia. Častice z hlbokého vesmíru sa nesprávajú náhodne
Vesmír

Bývanie

Prečo sa kosatcom vo vašej záhrade nedarí? Ak majú problém s kvitnutím, skontrolovať by ste mali tieto veci
Prečo sa kosatcom vo vašej záhrade nedarí? Ak majú problém s kvitnutím, skontrolovať by ste mali tieto veci
Vyzerá nenápadne, kým si nevšimnete, že to sú dva domy. Napriek úzkej ploche vzniklo vnútri moderné rodinné bývanie
Vyzerá nenápadne, kým si nevšimnete, že to sú dva domy. Napriek úzkej ploche vzniklo vnútri moderné rodinné bývanie
Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia
Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia
Tu sa musí dobre oddychovať! Chalupu v Beskydách postavili tak, aby splynula s okolím a ponúkla skvelé miesto na relax
Tu sa musí dobre oddychovať! Chalupu v Beskydách postavili tak, aby splynula s okolím a ponúkla skvelé miesto na relax

Pre kutilov

Chcete domáce bylinky plné chuti a silných aróm? Toto by ste im nemali dovoliť
Chcete domáce bylinky plné chuti a silných aróm? Toto by ste im nemali dovoliť
Záhrada
Nepremeškajte kvitnutie bazy a pripravte si s nami vynikajúci bazový sirup! Poznáme jednoduchý a rýchly recept
Nepremeškajte kvitnutie bazy a pripravte si s nami vynikajúci bazový sirup! Poznáme jednoduchý a rýchly recept
Recepty
Antikorový komín si môžete nainštalovať aj svojpomocne. Ale pozor!
Antikorový komín si môžete nainštalovať aj svojpomocne. Ale pozor!
Vykurovanie
Nástrahy pestovania zeleniny na balkóne: 6 vecí, na ktoré si dávajte pozor
Nástrahy pestovania zeleniny na balkóne: 6 vecí, na ktoré si dávajte pozor
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto chyby robia páry tesne pred rozchodom: Ak by na nich zapracovali, dokážu vzťah zachrániť
Partnerské vzťahy
Tieto chyby robia páry tesne pred rozchodom: Ak by na nich zapracovali, dokážu vzťah zachrániť
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Desivé varovanie experta: Po
Zahraničné
Desivé varovanie experta: Po skončení vojny na Ukrajine nebude pokoj! Európe hrozí obrovské nebezpečenstvo
Mokrý bandita vykrádal byty
Zahraničné
Mokrý bandita vykrádal byty v prestrojení za kuriéra: VIDEO S ukradnutým televízorom balansoval na bicykli
Škandál s detským mliekom:
Zahraničné
Škandál s detským mliekom: Nestlé a Danone preveruje polícia! V mlieku našli NEBEZPEČNÝ TOXÍN
Hororový pád lietadla medzi
Zahraničné
Hororový pád lietadla medzi rodinné domy: Na mieste sú mŕtvi, trosky sú rozmetané po celom okolí

Ďalšie zo Zoznamu