Práca počas sviatku: Kto dostane 100-percentný príplatok a kto ani cent navyše? TOTO sú dôležité výnimky

BRATISLAVA – Blíži sa štátny sviatok 8. mája, ktorý v roku 2026 pripadá na piatok. Mnohí Slováci si síce užijú predĺžený víkend, tisíce ďalších však budú musieť nastúpiť do práce. Expert na dane a odvody Jozef Mihál upozorňuje, že za prácu v tento deň máte nárok na štedrý príplatok. Existujú však situácie, kedy vám zamestnávateľ nemusí vyplatiť navyše ani euro. Pozrite sa, do ktorej skupiny patríte vy.
Ako na sociálnej sieti vysvetľuje Jozef Mihál - väčšina bežných zamestnancov, ktorí v piatok 8. mája 2026 nastúpia do práce, má podľa Zákonníka práce nárok na tzv. mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok. Tento príplatok predstavuje 100-percent vášho priemerného zárobku. Základom pre výpočet bude váš priemerný zárobok zistený za prvý štvrťrok tohto roka.
Ak však patríte k jednej z nasledujúcich troch skupín, na príplatok k výplate môžete rovno zabudnúť.
Tri prípady, kedy príplatok nedostanete:
- Vedúci zamestnanci: Ak pracujete ako manažér alebo vedúci a v pracovnej zmluve máte dohodnuté, že vaša mzda už zohľadňuje prípadnú prácu vo sviatok, žiaden extra bonus za 8. máj nečakajte.
- Práca z domu: Ak pracujete z domu a v zmluve máte zakotvené, že si pracovný čas rozvrhujete sami, nárok na sviatočný príplatok vám zaniká.
- Náhradné voľno: Ak sa so šéfom dohodnete, že namiesto peňazí si zoberiete náhradné voľno (napríklad v júni), príplatok nedostanete. Za deň voľna vám však prináleží náhrada mzdy v sume priemerného zárobku (u mesačne odmeňovaných je to klasická mzda).
Situácia okolo „pracovných sviatkov“ vznikla po zmene zákona o štátnych sviatkoch, ktorý pre rok 2026 odobral týmto dňom status pracovného pokoja. Ako sa tento model osvedčí v praxi, ukáže až realita. Isté však je, že pre firmy aj zamestnancov pôjde o výraznú zmenu.