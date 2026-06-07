Šokujúca správa! Zuzana Čaputová a Juraj Rizman sa rozišli: KONIEC po šiestich rokoch

BRATISLAVA - Bývalá prezidentka Zuzana Čaputová a jej dlhoročný partner Juraj Rizman sa rozhodli ísť každý vlastnou cestou. Dvojca sa rozišla po šiestich rokoch.
Inforume o tom denník Plus JEDEN DEŇ. „Áno je to tak, aj napriek úprimnej snahe o riešenie a po dlhých rozhovoroch sme sa, so vzájomnou úctou, rozhodli ukončiť náš partnerský vzťah. Medzi nami sa nestalo nič zlé – nečakajte žiadne škandály, ani drámy. Sme nesmierne vďační za všetky spoločné roky, za všetko, čo sme jeden druhého naučili, a za lásku, ktorú sme zdieľali. Naše životy zostávajú prepojené, no odteraz už „len“ ako priatelia. Chápeme, že to môže vzbudzovať mnohé otázky, no chceli by sme vás úprimne poprosiť o rešpektovanie nášho súkromia," potvrdila dvojica v spoločnom stanovisku.
Zuzana Čaputová a Juraj Rizman tvorili pár od roku 2020. Čaputová bola v tom čase prezidentkou, Rizman pracoval v paláci - pôsobil ako jej poradca pre oblasť životného prostredia a občiansku spoločnosť. Tejto funkcie sa chopil ešte v roku 2019 krátko potom, ako bola Zuzana Čaputová inaugurovaná za prezidentku. Potom, ako vytvorili pár, Rizman z pozície odišiel. Informácie o ich vzťahu ako prvé priniesli Topky.sk.