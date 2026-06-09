TOTO si nenechajte ujsť: Čaká nás nebeské divadlo, ktoré sa tak skoro nezopakuje!

BRATISLAVA - Planéty slnečnej sústavy Venuša a Jupiter sa k sebe počas noci z utorka na stredu (10. 6.) zdanlivo priblížia. Z pohľadu pozorovateľa ich bude deliť 1,5 stupňa uhlovej vzdialenosti, čo je približne trikrát toľko, ako priemer Mesiaca pri pozorovaní zo Zeme. Pozorovať ich bude možné po západe Slnka, ešte na súmrakovej oblohe, až do neskorej noci nad severozápadným obzorom. Informoval o tom Pavol Rapavý zo Slovenského zväzu astronómov (SZA).
„Blízko pri sebe sú však len zdanlivo, v skutočnosti bude Venuša od nás vzdialená takmer 180 miliónov kilometrov a Jupiter takmer miliardu. To však ešte nie je všetko. Vpravo dole od Venuše s Jupiterom nízko nad obzorom môžeme uvidieť aj takmer nepolapiteľný slabší Merkúr, ten však zapadne už okolo 22.30 h,“ uviedol s tým, že ďalšia takáto konjunkcia Jupitera a Venuše bude až 7. septembra 2029.
Ako Rapavý poukázal, v nasledujúcich dňoch sa budú od seba uhlovo vzďaľovať. Nad Jupiterom a Venušou bude v utorok možné tiež sledovať i dve najjasnejšie hviezdy zo súhvezdia Blížencov - Kastor a Pollux. Okrem toho vpravo od planét bude jedna z najjasnejších hviezd oblohy Kapela zo súhvezdia Povozník.
Prekvapenie nás čaká aj počas súmraku a svitania
„Triédrom alebo malým ďalekohľadom sa pokochajme otvorenou hviezdokopou Jasličky (Včelí úľ) v Rakovi, a pri Jupiteri jeho troma mesiacmi. Výkonnejším prístrojom uvidíme na mierne sploštenom kotúčiku Jupitera dva výrazne tmavé pásy a Venuša nám bude tvarom pripomínať Mesiac po prvej štvrti,“ poukázal Rapavý.
Počas pokročilého súmraku alebo počas svitania by mohlo byť možné uvidieť i bielomodré nočné svietiace oblaky. Pripomínajú pavučinu. „Vznikajú odrazom slnečného svetla na ľadových kryštálikoch vysokej atmosféry vo výške okolo 80 kilometrov. Predpovedať ich výskyt síce možné nie je, no bývajú pozorovateľné len v období okolo letného slnovratu,“ vysvetlil astronóm.