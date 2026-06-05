MIMORIADNE Zrážka vlakov pri Martine! Na mieste sú záchranné zložky, hlásia zranených

KRPEĽANY - Hasiči z Martina a Dolného Kubína zasahujú v piatok popoludní vo vlakovej stanici Krpeľany. Ako informovalo Operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, dôvodom zásahu je zrážka dvoch vlakov.
Na mieste zasahuje spolu 11 profesionálnych hasičov z hasičských staníc v Martine a Dolnom Kubíne so štyrmi kusmi techniky.
Hovorkyňa Krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová uviedla, že podľa prvotných informácií z miesta nehody do rušňa narazil osobný vlak. „Vo vlaku sa viezlo asi 100 cestujúcich, ich zdravotný stav sa aktuálne preveruje. Zatiaľ máme nahlásené dve ľahšie zranenia,“ informovala hovorkyňa.
"Dnes po 16:00 došlo v železničnej zastávke Krpeľany k mimoriadnej udalosti. Do osobného vlaku Os 3924 narazilo zozadu hnacie koľajové vozidlo nákladného dopravcu," uviedla ZSSK.
Potvrdili, že vo vlaku sa nachádzalo približne 100 cestujúcich. "Dve osoby utrpeli ľahké zranenia a boli prevezené na lekárske vyšetrenie. Vlak ZSSK nebol vykoľajený. Cestujúci budú z miesta udalosti prepravení nasledujúcim vlakovým spojením," informovali.
Dodali, že železničná doprava v úseku Turany – Kráľovany je od 16:00 dočasne prerušená. Na mieste zasahujú zložky integrovaného záchranného systému a príslušné železničné orgány.
Hovorca Železničnej spoločnosti (ZSSK) Slovensko Ján Baček priblížil, že v stanici do osobného vlaku Os 3924 zozadu narazilo hnacie koľajové vozidlo nákladného dopravcu. „Vo vlaku sa nachádzalo približne 100 cestujúcich. Dvaja cestujúci utrpeli ľahké zranenia a boli prevezení na lekárske vyšetrenie. Vlak ZSSK nie je vykoľajený,“ informoval. Cestujúci budú z miesta udalosti prepravení nasledujúcim vlakovým spojením. Na mieste zasahujú zložky integrovaného záchranného systému a príslušné železničné orgány. Príčiny a okolnosti udalosti vyšetrujú.
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) na svojom webe spresnili, že vlak súkromnej dopravnej spoločnosti narazil do osobného vlaku ZSSK, ktorý stál na zastávke. „K vykoľajeniu ani jedného z vlakov nedošlo,“ dodali ŽSR. Pre nehodu bola dočasne zastavená vlaková doprava. Aktuálne je podľa ŽSR doprava v úseku už obnovená. „Zatiaľ obojsmerne po jednej koľaji s obmedzením rýchlosti na desať kilometrov za hodinu okolo miesta udalosti,“ uviedli ŽSR.