MIMORIADNE vzácny pôrod v Bratislave: Na svet prišli siamské dvojčatá!

BRATISLAVA - V Bratislave sa dnes narodili siamské dvojčatá, informovali médiá s odvolaním sa na hovorkyňu bratislavského Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH). Hovorkyňa Dana Kamenická zdravotný stav novorodencov nespresnila, viacero podrobnejších informácií sľúbila poskytnúť v stredu.
"Ide o skutočnú raritu," poznamenal server Aktuality.sk, podľa ktorého ide o tretí prípad v moderných dejinách Slovenska; podľa iných zdrojov o štvrtý od roku 2000. Narodenie siamských dvojčiat je považované za mimoriadne vzácny úkaz. Často sa narodí už mŕtva alebo zomierajú niekoľko hodín po pôrode. Pokrok v medicíne však dáva rodičom aspoň iskru nádeje. Moderná medicína totiž už dokázala životy týchto detí zachrániť a počas extrémne náročných operácií takéto deti chirurgicky oddeliť, napísali Aktuality.sk.
Sestry Lucia a Andrea Tóthové, ktoré sa narodili v januári 2000 cisárskym rezom v nemocnici svätej Barbory v Rožňave, sa stali prvými slovenskými dvojčatami, ktoré prežili náročnú operáciu. Dievčatá boli zrastené panvovou kosťou, mali jedno spoločné hrubé črevo, zmiešaný krvný obeh a spoločné obličky. Úspešne ich oddelil - dvoma operáciami - tím profesora Jaroslava Simana v bratislavskej Detskej fakultnej nemocnici.
"Bolo to jediné chirurgické oddelenie siamských dvojčiat u nás, ktoré deti prežili a dnes tieto sestry žijú úplne normálne a plnohodnotné životy," napísal portál. Pripomenul príbeh bratov Michala a Mareka Müllerovcov, ktorí sa narodili v apríli 2007, zrastení dolnou časťou hrudníka a v oblasti brucha. Po komplikovanej operácii obaja chlapci zomreli. Na Slovensku sa podľa dostupných informácií narodili siamské dvojčatá ešte začiatkom decembra 2009. Ani jedno z detí však po oddelení neprežilo.
Viac ako polovica siamských dvojčiat sa narodí mŕtvych, ďalších 35 percent neprežije 24 hodín po narodení a len štvrtina z dvojčiat, ktoré prežijú dlhšie, je vhodným adeptom na operáciu, pri ktorej ich oddelí, uviedla televízia Markíza na svojom webe. Termínom siamské dvojčatá boli ako prvé pomenovaní bratia Chang a Eng Bunkerovi, ktorí sa narodili v roku 1811 v Siame, dnešnom Thajsku; boli spojení v oblasti hrudníka. Lekári sa pustili do zákroku po tom, ako zistili u jedného chlapca nepriechodnosť tráviaceho traktu. Obaja mali problémy so srdcom, jeden z nich aj hydrocefalus, teda nahromadenie mozgovomiechovej tekutiny v lebke. Súrodenci Bunkerovi zomreli 17. januára 1874, zhruba tri hodiny po sebe.