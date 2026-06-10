FIASKO vo vesmíre: Ruský Starlink sa ROZPADOL na obežnej dráhe! Nebol schopný vykonať ani jeden manéver

MOSKVA – Rusi vypustili na obežnú dráhu Zeme sériu družíc, ktoré začali mať problém už v prvých dvoch týždňoch od vypustenia. Prišlo to v čase, keď sa samotná Moskva pochválila vlastníctvom satelitnej internetovej siete, ktorá má robiť alternatívu k americkému SpaceX.
Kozmická loď štartovala dňa 23. marca z kozmodrómu Pleseck. Na obežnú dráhu Zeme vyniesla 16 satelitov ruskej širokopásmovej siete Rassvet, ktorá má mať podobnú funkciu ako americká sieť SpaceX. Informoval o tom vesmírny expert a žurnalista Anatolij Zak na ruskom webe RussianSpaceWeb. Ako poznamenal, jeden objekt sa vrátil do zemskej atmosféry. Malo sa tak stať dňa 6. júna.
Problémy od začiatku
Údajne malo ísť o Objekt 4, ktorý nebol schopný vykonať ani jeden manéver vo vesmíre. Namiesto toho sa rozpadol. Šesť ďalších satelitov sa pomaly vzďaľuje smerom od Zeme a ďalších osem udržiava výšku. Každý satelit Rassvet-3 má hmotnosť okolo 370 kg. Rusi ich vypustili takmer nad polárnym kruhom.
Počas prvých dvoch týždňov žiadna z družíc nehlásila aktivitu pohonu. Naznačovalo to problémy. Ako prvý vystúpil na oblohu Objekt 16. Stalo sa tak 6. apríla. Problémový Objekt 4 (NORAD ID 68363) po celý čas od vypustenia strácal výšku aj rýchlosť. Napokon sa rozhodlo pre jeho návrat do atmosféry.
Podobný postup využíva aj Starlink. Nové satelity sa najprv vypustia na nízku obežnú dráhu Zeme. Pokiaľ niečo zlyhá, satelit do pár týždňov v atmosfére zanikne. Tento postup má zamedziť hromadeniu vesmírneho odpadu na obežnej dráhe.
O misii nikto nevedel
Satelity Rassvet vyrába ruská spoločnosť Bureau 1440. Do roku 2027 chce na obežnú dráhu vypustiť 250 satelitov, do 2035 dokonca 900. Od štátu získala na financovanie projektu 1,26 miliardy dolárov.
Spomínaný marcový štart zostal v utajení. Neoznámil ho ani Roskosmos, ani ruské ministerstvo obrany. Podľa Zaka to bola reakcia na útok ukrajinského dronu na Pleseck v čase štartu. Všetko malo zostať v tajnosti. O misii sa dozvedeli médiá až na nasledujúce ráno.