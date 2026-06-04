MIMORIADNA dráma na Liptove: Útok medveďa a prvé VIDEO záchranárov, šelma sa kotúľala aj 50 metrov!

LIPTOVSKÁ ANNA - Na Liptove podľa všetkého došlo vo štvrtok k ďalšiemu útoku medveďa na človeka. Incident sa stal v ťažko dostupnom horskom teréne, kde k zranenému človeku smerovali záchranné zložky vrátane leteckých záchranárov. Z konkrétnej lokality, kde malo k incidentu dôjsť, už vzniklo aj video.
Ako informoval portál tnlive.sk, záchranári mali veľký problém dostať sa k zranenému mužovi. K udalosti vyslali vrtuľník aj pozemné záchranné tímy, no zásah komplikoval náročný terén a obmedzený prístup k miestu incidentu. Podľa všetkého mal byť terčom útoku medveďa lesný robotník.
Aktualizované 12:51
Krátko po poludní zverejnila prvé zábery z incidentu stránka Tatry na sociálnej sieti Facebook. "Po útoku sa muž s medveďom kotúľal približne 50 metrov dolu mladinou až na zvážnicu, kde medveď v útoku pokračoval. Následne z miesta odišiel," spresnila stránka. "Krátko pred 9:00 hodine sme k zranenému mužovi vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. Po prvotnom ošetrení záchranári transportovali do nemocnice v Liptovskom Mikuláši 37-ročného muža s úrazom ramena," potvrdila Klimešová z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.
Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová uviedla, že krátko pred 9.00 h boli hasiči z Liptovského Mikuláša vyslaní na pomoc záchranárom k robotníkovi v lese, ktorého napadol medveď. „Jednotka sa v ťažko dostupnom teréne pešo presunula k zranenej osobe a pomocou nosidiel ju transportovala k vozidlu záchrannej zdravotnej služby,“ informovala Pohanková Zahatlanová.
K útoku malo dôjsť v lese
Útoky medveďov na Liptove pritom nie sú ojedinelé. Región v posledných rokoch zaznamenal viacero stretov človeka so šelmou, pričom niektoré skončili vážnymi zraneniami a v minulosti aj tragickými následkami. "Môžem potvrdiť, že sme na miesto vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. Zásah aktuálne prebieha," potvrdila televízii Markíza hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
K aktuálnemu prípadu by mali kompetentné orgány poskytnúť bližšie informácie po ukončení zásahu a preverení okolností útoku.
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