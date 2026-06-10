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Po svadbe ďalší spor! Bývalý moderátor pritvrdil: Ministerstvu hrozí žalobou

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Michal Sabo s manželom (Zdroj: Facebook)
© Zoznam/mia © Zoznam/mia

BRATISLAVA - Len pred mesiacom si bývalý moderátor a dnes politik Michal Sabo povedal svoje „áno“ s dlhoročným partnerom Michalom Šefčíkom. Zdá sa však, že po romantických chvíľach prichádzajú ďalšie komplikácie. Najnovšie sa pustil do sporu s Ministerstvom vnútra SR, ktoré podľa jeho slov nereagovalo na jeho zákonnú žiadosť o informácie.

Sabo o situácii informoval prostredníctvom sociálnej siete. Pripomenul, že krátko po svadbe sa spolu s partnerom obrátil na Osobitnú matriku so žiadosťou o usmernenie. Dôvodom malo byť to, že miestne matriky podľa neho nevedia, ako postupovať pri žiadostiach o zápis manželstiev osôb rovnakého pohlavia uzavretých v iných krajinách Európskej únie.

„Žiadosť sme posielali e-mailom i cez elektronickú podateľňu. Ministerstvo vnútra nám v zákonom stanovenej lehote neodpovedalo. Nijako nereagovalo,“ uviedol vo svojom príspevku. Práve to dvojica považuje za problém. Sabo tvrdí, že rezort si nesplnil zákonnú povinnosť. „Preto sme minulý týždeň do podateľne fyzicky doručili tzv. rozklad a dávame ministerstvu, resp. ministrovi príležitosť na nápravu,“ napísal.

Následne pridal aj ostrú otázku smerom k rezortu. „Ak nás bude ignorovať aj naďalej, zariadime sa. Ide si minister(stvo) vnútra po žalobu?“ odkázal. Politik zároveň zdôraznil, že nejde o samotné uznanie ich manželstva, ale výhradne o infožiadosť podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Tvrdí, že práve v tomto bode vzniklo množstvo nedorozumení a podľa jeho slov aj prehnaných reakcií.

„Reč je výhradne o infožiadosti. Aj náš predchádzajúci príspevok bol o infožiadosti. Tento fakt podčiarkujeme, vzhľadom na tú hystériu, ktorú spustila časť konzervatívnych elít,“ napísal.

Sabo zároveň reagoval aj na kritikov, ktorí podľa neho hovoria o útoku na Ústavu SR či ohrození suverenity krajiny. „Pre istotu. Ešte raz a pomaly. Poslali sme infožiadosť na základe zákona č. 211/2000. A predtým sme si dovolili vziať sa. Ako občania EÚ pri dodržaní všetkých zákonných náležitostí. Nič menej, nič viac,“ dodal.

Zjednodušene povedané - aktuálny spor sa netýka samotného uznania ich manželstva. Sabo s partnerom momentálne riešia infožiadosť adresovanú Ministerstvu vnútra SR, v ktorej sa pýtali na postup pri administrácii manželstiev osôb rovnakého pohlavia uzavretých v zahraničí. Práve na túto žiadosť podľa ich slov rezort v zákonnej lehote neodpovedal.

Zdá sa tak, že príbeh okolo svadby bývalého moderátora sa ani zďaleka nekončí. Po boji s byrokraciou teraz prichádza ďalšie dejstvo, v ktorom môže skončiť v hre dokonca aj žaloba.


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