Piatok15. máj 2026, meniny má Žofia, Sofia, zajtra Svetozár

Do práce s domácim miláčikom? V TEJTO krajine je to nový firemný štandard

undefined Zobraziť galériu (3)
undefined (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

SOUL - V zasadacej miestnosti juhokórejskej firmy, ktorá sídli južne od Soulu a zaoberá sa veterinárnymi produktmi, sa Pek Na-un usadila na stoličke na rozhovor. Vedľa seba mala vankúš pre domácich maznáčikov, na ktorom celý čas ticho sedel Načo, jej biely špic, napísala agentúra Kjódó.

Zarábať peniaze na starostlivosť o Nača "je dôvod, prečo chodím do práce", hovorí Pek, ktorá požiadala o povolenie priviesť svojho psa do práce v spoločnosti Green Cross Veterinary Products prakticky hneď po tom, ako tam pred takmer tromi rokmi nastúpila. Niečo podobné by kedysi bolo v juhokórejskej firemnej kultúre takmer nemožné. V súčasnosti to však začína byť menej neobvyklé, ako zamestnávatelia experimentujú s prispôsobením kancelárií aj pre domácich maznáčikov. Je to súčasťou celkového trendu, pretože v Kórei v súčasnosti žije s domácim maznáčikom viac ako štvrtina populácie z viac ako 51 miliónov juhokórejských obyvateľov.

7,63 milióna psov a mačiek

Prieskum, ktorý v júni 2025 uskutočnil Manažment Research Institute skupiny KB Financial Group, zistil, že 5,91 milióna domácností, teda 26,7 percenta všetkých juhokórejských domácností, chová celkovo 7,63 milióna psov a mačiek. Rovnaká správa zistila, že 87,2 percenta domácností s domácimi maznáčikmi a 68,2 percenta domácností bez nich súhlasí s tým, že "domáce zvieratká sú členmi rodiny".

Pekina firma spustila v decembri minulého roka skúšobný mesačný program s názvom "Tlapkancelária" v rámci projektu Dňa šťastnej rodiny, keď môžu zamestnanci okrem iného niektoré dni odísť skôr, aby mohli tráviť čas so svojimi blízkymi, vrátane domácich maznáčikov. Program sa stretol s priaznivým ohlasom a tak teraz si ich môžu priniesť do kancelárie všetci, ktorí o to prejavia záujem.

Pozitívny účinok

Pek vidí v prítomnosti Nača po svojom boku samé výhody. "Kedykoľvek potrebujem krátku prestávku, zoberiem svojho psíka na prechádzku. Pomôže mi to vyčistiť hlavu a odbúrať zo seba časť stresu, takže to podľa mňa má pozitívny vplyv na nás oboch," povedala s tým, že sa k nej na prechádzky pridávajú aj jej spolupracovníci, čo im "veľa uľahčuje komunikáciu".

Zamestnanci, ktorí sa chcú zapojiť do programu Tlapkancelária, musia predložiť príslušné dokumenty vrátane súhlasu opatrovníka a potvrdenia o očkovaní. A potom môžu ktorýkoľvek deň priviesť do práce svoje zvieratá. V kanceláriách, kde pracuje asi 50 zamestnancov firmy, zvyčajne pospáva hŕstka psov pod stolmi, alebo si hrajú vo "zvieracej zóne" vytvorenej uprostred kancelárie.

undefined
Zobraziť galériu (3)
undefined  (Zdroj: Getty Images)

Firma zamestnancom hradí polovicu veterinárnych nákladov

Šéfka osobného oddelenia Čo Jun-min so sebou vodí svoje šteňa skoro denne. Hovorí, že sa rozhodla na adopciu psa čiastočne aj vďaka programu, ktorý jej dodal dôveru, že svoje zviera nebude musieť nechávať celý deň doma samé. Okrem iniciatívy Tlapkancelária firma zamestnancom hradí polovicu veterinárnych nákladov na zvieracích maznáčikov a prevádzkuje dobrovoľnícku skupinu, ktorá sa stará o opustené zvieratá.

Ďalším návštevníkom nie je pes, ale jašter

Ďalším návštevníkom nie je pes, ale jašter menom Mela, ktorého si do kancelárie nosí v prenosnej klietke 30-ročný Kim Tung-hjon, ktorý pracuje v oddelení firmy pre špeciálne zvieratá. Kim uviedol, že začal jaštery nosiť do kancelárie už pred rokmi, ešte pred začiatkom programu Tlapkancelária. Išlo o jeho súkromnú iniciatívu s cieľom získať interný súhlas s podnikaním v oblasti starostlivosti o plazy. Na stole si vybudoval malé terárium, aby kolegom ukázal, že sú jašteri pokojnejší a spoločenskejší, ako sa o nich často predpokladá.

Do práce s domácim
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Getty Images)

Spoločnosť, ktorá teraz vyrába a predáva aj krmivo pre jašterov, sa počas dvoch až troch rokov od spustenia "plaziadivízie" stala najobľúbenejšou značkou krmiva pre plazy v Južnej Kórei. Vyrába tiež vlastné značkové postroje a doplnky, ktoré podľa Kima odrážajú širší posun v tom, ako Kórejčania vnímajú plazy - z divokých zvierat ich povýšili na spoločníkov.

Kim odhaduje, že asi 15 zamestnancov má teraz doma jaštery, pričom väčšina z nich sa k tomuto koníčku dostala vďaka nemu. Občas si svoje vlastné plazy nosia do kancelárie, aby pomohli s testovaním chutnosti krmiva alebo pri fotení produktov. "Kedykoľvek si nejakého prinesiem, zamestnanci prichádzajú a kladú otázky. Považujú to za fascinujúce," povedal Kim.

Nie každý však tento trend víta

Nie každý však tento trend víta. Správa KB ukazuje, že kým 71,4 percenta majiteľov domácich maznáčikov tvrdí, že dodržiavajú etiketu, ktorá s nimi súvisí, len 19 percent ľudí, ktorí domácich maznáčikov nemajú, verí, že majitelia v ich okolí tak naozaj robia. A to je rozpor, ktorý musia pracoviská priateľské k domácim maznáčikom riešiť.

Vo firme je zóna pre domácich maznáčikov fyzicky oddelená od pracovných stolov kolegov s alergiami, nepretržite bežia čističky vzduchu a anonymný kanál pre spätnú väzbu umožňuje zamestnancom, ktorí sa do programu nezapojili, vyjadriť svoje obavy. Doteraz väčšinu správ predstavovali praktické otázky skôr ako obavy, hovorí Čo. Jang Ju-ni, dvadsaťosemročná zamestnankyňa, ktorá nemá domácich maznáčikov, sa vraj najskôr bála, že by sa psy v kancelárii mohli začať rútiť medzi sebou. "Ale namiesto toho môžem vďaka programu viesť rozhovory s kolegami, s ktorými som predtým hovorila len zriedka," pochvaľuje si.

Viac o téme: PesZvieratáPráca
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Bajo Holečková z SaS
Bajo Holečková z SaS prekvapuje: Mandát ju vôbec nezmenil, mozole a práca na dedine nepočká ani po rokoch!
Domáce
Tisíce ľudí bojujú o
Tisíce ľudí bojujú o JEDEN FLEK: Pozrite sa na podmienky práce, ktoré znejú ako VÝHRA V LOTÉRII!
Zaujímavosti
Práca počas sviatku: Kto
Práca počas sviatku: Kto dostane 100-percentný príplatok a kto ani cent navyše? TOTO sú dôležité výnimky
Domáce
Lori Chavezová-DeRemerová
Trumpova ministerka končí: Má na krku škandálne obvinenia! Sex s ochrankárom a alkohol v práci
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Saša Jány o nových talentoch pre Elite Model Look 2026: Hľadáme osobnosti s ambíciou uspieť vo svete
Saša Jány o nových talentoch pre Elite Model Look 2026: Hľadáme osobnosti s ambíciou uspieť vo svete
Feminity TV
V relácii Miláčikovo predstaví svojho miláčika aj najkrajší muž sveta
V relácii Miláčikovo predstaví svojho miláčika aj najkrajší muž sveta
Prominenti
Fico zopakoval, že útok z Handlovej sa môže opäť stať, vyzval na upokojenie
Fico zopakoval, že útok z Handlovej sa môže opäť stať, vyzval na upokojenie
Správy

Domáce správy

Na snímke zľava minister
Premiér sa vzdal diskusií a rieši miliardové úspory: Slovensku chce dopriať víkend bez politiky
Domáce
FOTO Minister zdravotníctva Kamil Šaško
Drucker a Šaško po kontrole nemocníc: Výstavba v Martine aj Banskej Bystrici spĺňa najvyššie štandardy kvality
Domáce
Premiér Fico prehovoril o
Premiér Fico prehovoril o KAUZE langoše: Zastal sa malých podnikateľov! Nezmyselná šikana, daniari by sa mali ospravedlniť
Domáce
AKTUÁLNE Pre dopravnú nehodu uzavreli cestu I/64 v Malých Bieliciach pri hvezdárni
AKTUÁLNE Pre dopravnú nehodu uzavreli cestu I/64 v Malých Bieliciach pri hvezdárni
Trenčín

Zahraničné

Pripútaní reťazami a usmrtení
Pripútaní reťazami a usmrtení úderom do tyla: V Aténach odhalia masový hrob spred 2700 rokov
dromedar.sk
Útok militantov na základňu
Krvavý útok v Pakistane: Militanti zaútočili na základňu, 8 ľudí zahynulo
Zahraničné
Iránsky minister zahraničných vecí
Irán Spojeným štátom nedôveruje: Rokovať budeme len v prípade, že to myslia vážne
Zahraničné
Ilustračné foto
Izraelskí osadníci založili požiare v palestínskych dedinách na Západnom brehu
Zahraničné

Prominenti

Jennifer Lopez
Jennifer sa predvádza pred mladším mužom: Elegantný kostým? Veď prsia jej utekajú z výstrihu!
Zahraniční prominenti
Módna šou Fera Mikloška.
Hrozná skúsenosť slovenských speváčok na Eurovízii: Po 15 rokoch odhalili pravdu!
Domáci prominenti
Dylan Sprouse a Barbara
Krásna správa zo šoubiznisu: Čakajú prvé dieťa!
Zahraniční prominenti
Premiéra muzikálovej šou Pánska
Golonkov boj o život po brutálnom zákroku: Chybná diagnóza a... vážil len 35 kíl!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Do práce s domácim
Do práce s domácim miláčikom? V TEJTO krajine je to nový firemný štandard
Zaujímavosti
FOTO Polystyrén už nebude problém,
Polystyrén už nebude problém, ale surovina: Českí vedci prekvapili svet, nový materiál všetko mení
Zaujímavosti
Hrad Hochosterwitz - rakúska
Hrad Hochosterwitz - rakúska pevnosť, ktorú preslávilo 14 brán aj výhľad ako z rozprávky
dromedar.sk
Prečo si ráno nepamätáme
Prečo si ráno nepamätáme sny? Vedci konečne vysvetlili záhadu, ktorá mätie ľudí celé roky
Zaujímavosti

Dobré správy

Juraj Slafkovský (Foto: Budiš)
Slafkovský nezačínal ako hokejista: Toto ste o ňom pravdepodobne nevedeli!
Domáce
MS v hokeji 2026
Špeciál pred MS v hokeji 2026: V tíme Slovenska sú aj dve nové a veľmi známe priezviská
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Slováci majú jedinečnú možnosť: O toto hrajú počas MS v hokeji!
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Už žiadne červené spálenie: Slovenky prechádzajú na nový spôsob opaľovania
hashtag.sk

Ekonomika

Okamžité platby nebudú fungovať: Až tri banky upozorňujú na výpadok služieb!
Okamžité platby nebudú fungovať: Až tri banky upozorňujú na výpadok služieb!
Budú sa invalidné dôchodky krátiť? Niektorí poberatelia dostávajú viac, ako keď pracovali!
Budú sa invalidné dôchodky krátiť? Niektorí poberatelia dostávajú viac, ako keď pracovali!
Stopka pre
Stopka pre "kráľovské" platy v NBS? Kažimír zarába cez 20-tisíc mesačne, poslanci chcú radikálny rez!
Koniec je jasný: Známy ruský ekonóm opísal, prečo Rusko smeruje k bankrotu a porážke
Koniec je jasný: Známy ruský ekonóm opísal, prečo Rusko smeruje k bankrotu a porážke

Šport

MS V HOKEJI 2026 Tréneri držia voľné miesto iba pre Slafkovského: Nechávame si zadné dvierka
MS V HOKEJI 2026 Tréneri držia voľné miesto iba pre Slafkovského: Nechávame si zadné dvierka
MS v hokeji
Kmotrík reaguje na Weissov koniec: Budem osobný, pretože nás spája dlhoročné priateľstvo
Kmotrík reaguje na Weissov koniec: Budem osobný, pretože nás spája dlhoročné priateľstvo
Niké liga
Horúca aktualita! Weiss ml. sa definitívne rozlúči s kariérou, bude pokračovať v Slovane
Horúca aktualita! Weiss ml. sa definitívne rozlúči s kariérou, bude pokračovať v Slovane
Niké liga
Slafkovský žartoval na adresu spoluhráča Demidova: Nemohol som sa naňho pozerať!
Slafkovský žartoval na adresu spoluhráča Demidova: Nemohol som sa naňho pozerať!
Juraj Slafkovský

Auto-moto

Škoda z tohto modelu vyrobí iba 5 exemplárov pre Slovensko
Škoda z tohto modelu vyrobí iba 5 exemplárov pre Slovensko
Predstavujeme
TEST: Mini S 5-doors - mini auto pre 5 mini ľudí
TEST: Mini S 5-doors - mini auto pre 5 mini ľudí
Klasické testy
Honda pozastavila plány výstavby závodu na elektromobily v Kanade
Honda pozastavila plány výstavby závodu na elektromobily v Kanade
Ekonomika
Nový koncept Renaultu s pohonom 4x4 pripravený odviesť vás na ktorúkoľvek pláž
Nový koncept Renaultu s pohonom 4x4 pripravený odviesť vás na ktorúkoľvek pláž
Novinky

Kariéra a motivácia

Nuda v kancelárii zabíja motiváciu: Ste obeťou bore-outu aj vy?
Nuda v kancelárii zabíja motiváciu: Ste obeťou bore-outu aj vy?
Motivácia a produktivita
Logistika počas letných prázdnin: Tipy, ktoré vám zachránia leto
Logistika počas letných prázdnin: Tipy, ktoré vám zachránia leto
Práca a voľný čas
Slovenskí rodičia sporia deťom viac ako českí: Slovenky vedú aj pri nižších platoch
Slovenskí rodičia sporia deťom viac ako českí: Slovenky vedú aj pri nižších platoch
Domáce
Myslíte si, že máte ťažkú prácu? Týchto 5 povolaní vám zmení perspektívu
Myslíte si, že máte ťažkú prácu? Týchto 5 povolaní vám zmení perspektívu
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Vylepšila som smotanovú tortu, ktorú poznáte z detstva: S jahodami je to absolútny hit. (FOTOPOSTUP)
Vylepšila som smotanovú tortu, ktorú poznáte z detstva: S jahodami je to absolútny hit. (FOTOPOSTUP)
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Dúha na tanieri: Čo hovorí farba zeleniny o jej chuti?
Dúha na tanieri: Čo hovorí farba zeleniny o jej chuti?
Rady a tipy
Hľadáte osviežujúci drink bez alkoholu? Vyskúšajte toto jednoduché nealkoholické mojito!
Hľadáte osviežujúci drink bez alkoholu? Vyskúšajte toto jednoduché nealkoholické mojito!
Nealkoholické koktejly

Technológie

Prečo Japonci žijú tak dlho? Odpoveď nemusí byť v jednom jedle, ale v celom tradičnom japonskom jedálničku
Prečo Japonci žijú tak dlho? Odpoveď nemusí byť v jednom jedle, ale v celom tradičnom japonskom jedálničku
Sponzorovaný obsah
Claude sa v experimente správal ako filmový robotický zloduch. Anthropic tvrdí, že AI sa to naučila z internetu
Claude sa v experimente správal ako filmový robotický zloduch. Anthropic tvrdí, že AI sa to naučila z internetu
Technológie
Nový Gmail účet už nemusí dostať 15 GB zadarmo. Google testuje podmienku, ktorá sa týka tvojho telefónneho čísla
Nový Gmail účet už nemusí dostať 15 GB zadarmo. Google testuje podmienku, ktorá sa týka tvojho telefónneho čísla
Správy
Tajomné kufríky čínskych agentov pri Trumpovi vyvolali šialenstvo na internete
Tajomné kufríky čínskych agentov pri Trumpovi vyvolali šialenstvo na internete
Zaujímavosti

Bývanie

Vyzerá nenápadne, kým si nevšimnete, že to sú dva domy. Napriek úzkej ploche vzniklo vnútri moderné rodinné bývanie
Vyzerá nenápadne, kým si nevšimnete, že to sú dva domy. Napriek úzkej ploche vzniklo vnútri moderné rodinné bývanie
Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia
Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia
Tu sa musí dobre oddychovať! Chalupu v Beskydách postavili tak, aby splynula s okolím a ponúkla skvelé miesto na relax
Tu sa musí dobre oddychovať! Chalupu v Beskydách postavili tak, aby splynula s okolím a ponúkla skvelé miesto na relax
Ako sadiť paradajky, uhorky či papriky, aby mali dobré podmienky? S niektorými rastlinami sa neznášajú
Ako sadiť paradajky, uhorky či papriky, aby mali dobré podmienky? S niektorými rastlinami sa neznášajú

Pre kutilov

Nepremeškajte kvitnutie bazy a pripravte si s nami vynikajúci bazový sirup! Poznáme jednoduchý a rýchly recept
Nepremeškajte kvitnutie bazy a pripravte si s nami vynikajúci bazový sirup! Poznáme jednoduchý a rýchly recept
Recepty
Antikorový komín si môžete nainštalovať aj svojpomocne. Ale pozor!
Antikorový komín si môžete nainštalovať aj svojpomocne. Ale pozor!
Vykurovanie
Nástrahy pestovania zeleniny na balkóne: 6 vecí, na ktoré si dávajte pozor
Nástrahy pestovania zeleniny na balkóne: 6 vecí, na ktoré si dávajte pozor
Zelenina a ovocie
Tešíte sa na domáci kaleráb, ale vždy je tvrdý a drevnatý? Príčiny sú často prehliadané
Tešíte sa na domáci kaleráb, ale vždy je tvrdý a drevnatý? Príčiny sú často prehliadané
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Nový typ mužov: Čo ženy dnes skutočne priťahuje? Otvorene prezradili
Partnerské vzťahy
Nový typ mužov: Čo ženy dnes skutočne priťahuje? Otvorene prezradili
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Premiér Fico prehovoril o
Domáce
Premiér Fico prehovoril o KAUZE langoše: Zastal sa malých podnikateľov! Nezmyselná šikana, daniari by sa mali ospravedlniť
Nórska tragédia otriasla celým
Domáce
Nórska tragédia otriasla celým Slovenskom: Spevák známej country formácie Igor (†60) umieral v ľadovej vode hodiny!
Zelenskyj čelí megaškandálu: Podľa
Domáce
Zelenskyj čelí megaškandálu: Podľa ministra Takáča miluje drogy! Kyjev varuje pred poškodením vzťahov
Fico na výročí v
Domáce
Fico na výročí v Handlovej ŠOKOVAL: Moja neúčasť na ruskej prehliadke má zmysel, asi by som im nemal vzdávať hold!

Ďalšie zo Zoznamu