Do práce s domácim miláčikom? V TEJTO krajine je to nový firemný štandard

SOUL - V zasadacej miestnosti juhokórejskej firmy, ktorá sídli južne od Soulu a zaoberá sa veterinárnymi produktmi, sa Pek Na-un usadila na stoličke na rozhovor. Vedľa seba mala vankúš pre domácich maznáčikov, na ktorom celý čas ticho sedel Načo, jej biely špic, napísala agentúra Kjódó.
Zarábať peniaze na starostlivosť o Nača "je dôvod, prečo chodím do práce", hovorí Pek, ktorá požiadala o povolenie priviesť svojho psa do práce v spoločnosti Green Cross Veterinary Products prakticky hneď po tom, ako tam pred takmer tromi rokmi nastúpila. Niečo podobné by kedysi bolo v juhokórejskej firemnej kultúre takmer nemožné. V súčasnosti to však začína byť menej neobvyklé, ako zamestnávatelia experimentujú s prispôsobením kancelárií aj pre domácich maznáčikov. Je to súčasťou celkového trendu, pretože v Kórei v súčasnosti žije s domácim maznáčikom viac ako štvrtina populácie z viac ako 51 miliónov juhokórejských obyvateľov.
7,63 milióna psov a mačiek
Prieskum, ktorý v júni 2025 uskutočnil Manažment Research Institute skupiny KB Financial Group, zistil, že 5,91 milióna domácností, teda 26,7 percenta všetkých juhokórejských domácností, chová celkovo 7,63 milióna psov a mačiek. Rovnaká správa zistila, že 87,2 percenta domácností s domácimi maznáčikmi a 68,2 percenta domácností bez nich súhlasí s tým, že "domáce zvieratká sú členmi rodiny".
Pekina firma spustila v decembri minulého roka skúšobný mesačný program s názvom "Tlapkancelária" v rámci projektu Dňa šťastnej rodiny, keď môžu zamestnanci okrem iného niektoré dni odísť skôr, aby mohli tráviť čas so svojimi blízkymi, vrátane domácich maznáčikov. Program sa stretol s priaznivým ohlasom a tak teraz si ich môžu priniesť do kancelárie všetci, ktorí o to prejavia záujem.
Pozitívny účinok
Pek vidí v prítomnosti Nača po svojom boku samé výhody. "Kedykoľvek potrebujem krátku prestávku, zoberiem svojho psíka na prechádzku. Pomôže mi to vyčistiť hlavu a odbúrať zo seba časť stresu, takže to podľa mňa má pozitívny vplyv na nás oboch," povedala s tým, že sa k nej na prechádzky pridávajú aj jej spolupracovníci, čo im "veľa uľahčuje komunikáciu".
Zamestnanci, ktorí sa chcú zapojiť do programu Tlapkancelária, musia predložiť príslušné dokumenty vrátane súhlasu opatrovníka a potvrdenia o očkovaní. A potom môžu ktorýkoľvek deň priviesť do práce svoje zvieratá. V kanceláriách, kde pracuje asi 50 zamestnancov firmy, zvyčajne pospáva hŕstka psov pod stolmi, alebo si hrajú vo "zvieracej zóne" vytvorenej uprostred kancelárie.
Firma zamestnancom hradí polovicu veterinárnych nákladov
Šéfka osobného oddelenia Čo Jun-min so sebou vodí svoje šteňa skoro denne. Hovorí, že sa rozhodla na adopciu psa čiastočne aj vďaka programu, ktorý jej dodal dôveru, že svoje zviera nebude musieť nechávať celý deň doma samé. Okrem iniciatívy Tlapkancelária firma zamestnancom hradí polovicu veterinárnych nákladov na zvieracích maznáčikov a prevádzkuje dobrovoľnícku skupinu, ktorá sa stará o opustené zvieratá.
Ďalším návštevníkom nie je pes, ale jašter menom Mela, ktorého si do kancelárie nosí v prenosnej klietke 30-ročný Kim Tung-hjon, ktorý pracuje v oddelení firmy pre špeciálne zvieratá. Kim uviedol, že začal jaštery nosiť do kancelárie už pred rokmi, ešte pred začiatkom programu Tlapkancelária. Išlo o jeho súkromnú iniciatívu s cieľom získať interný súhlas s podnikaním v oblasti starostlivosti o plazy. Na stole si vybudoval malé terárium, aby kolegom ukázal, že sú jašteri pokojnejší a spoločenskejší, ako sa o nich často predpokladá.
Spoločnosť, ktorá teraz vyrába a predáva aj krmivo pre jašterov, sa počas dvoch až troch rokov od spustenia "plaziadivízie" stala najobľúbenejšou značkou krmiva pre plazy v Južnej Kórei. Vyrába tiež vlastné značkové postroje a doplnky, ktoré podľa Kima odrážajú širší posun v tom, ako Kórejčania vnímajú plazy - z divokých zvierat ich povýšili na spoločníkov.
Kim odhaduje, že asi 15 zamestnancov má teraz doma jaštery, pričom väčšina z nich sa k tomuto koníčku dostala vďaka nemu. Občas si svoje vlastné plazy nosia do kancelárie, aby pomohli s testovaním chutnosti krmiva alebo pri fotení produktov. "Kedykoľvek si nejakého prinesiem, zamestnanci prichádzajú a kladú otázky. Považujú to za fascinujúce," povedal Kim.
Nie každý však tento trend víta. Správa KB ukazuje, že kým 71,4 percenta majiteľov domácich maznáčikov tvrdí, že dodržiavajú etiketu, ktorá s nimi súvisí, len 19 percent ľudí, ktorí domácich maznáčikov nemajú, verí, že majitelia v ich okolí tak naozaj robia. A to je rozpor, ktorý musia pracoviská priateľské k domácim maznáčikom riešiť.
Vo firme je zóna pre domácich maznáčikov fyzicky oddelená od pracovných stolov kolegov s alergiami, nepretržite bežia čističky vzduchu a anonymný kanál pre spätnú väzbu umožňuje zamestnancom, ktorí sa do programu nezapojili, vyjadriť svoje obavy. Doteraz väčšinu správ predstavovali praktické otázky skôr ako obavy, hovorí Čo. Jang Ju-ni, dvadsaťosemročná zamestnankyňa, ktorá nemá domácich maznáčikov, sa vraj najskôr bála, že by sa psy v kancelárii mohli začať rútiť medzi sebou. "Ale namiesto toho môžem vďaka programu viesť rozhovory s kolegami, s ktorými som predtým hovorila len zriedka," pochvaľuje si.