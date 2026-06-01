Zaujímavý tip pre vašu dovolenku v Chorvátsku: Tento trend vyhľadávajú turisti čoraz viac

ZÁHREB - Keď sa povie Chorvátsko, väčšine ľudí napadnú pláže, promenády či apartmány pri mori. Čoraz viac turistov však dnes hľadá niečo pokojnejšie a osobnejšie – napríklad miesto, kde sa deň nezačína pri hotelových raňajkách, ale rozhovorom s domácimi pri káve.
Medzi turistami rastie trend a záujem o autentické zážitky, ktoré presahujú bežnú turistickú ponuku. Práve na takomto type cestovania stojí v Chorvátsku koncept Local Host (Lokálny hostiteľ) – označenie pre všetkých, ktorí ponúkajú viac než len ubytovanie. Spája ich dôraz na lokálne tradície, tradičnú pohostinnosť a rešpekt k prostrediu, v ktorom žijú.
Ľudia, ktorí tvoria výnimočnú atmosféru
Označenie Local Host nekladie dôraz na luxus alebo počet hviezdičiek. Hlavný rozdiel vytvárajú ľudia. Mnohí hostitelia sa aktívne venujú regiónu, v ktorom žijú – podporujú lokálnych producentov, miestne zvyky, organizujú malé workshopy či odporúčajú rôzne výlety. Nechýba ani ochutnávka miestnej gastronómie a samozrejmosťou sú zodpovedné obchodné praktiky voči životnému prostrediu a komunite.
Nejde pritom len o pobrežie. Práve preto medzi ocenenými hostiteľmi za rok 2025 nájdeme rôznorodé regióny naprieč celou krajinou od Slavónie až po Dalmáciu. Podobných miest navyše pribúda. Spoločné majú jedno – hostitelia chcú, aby si návštevník odniesol viac než len fotografie z dovolenky.
Chorvátsko nezačína ani nekončí pri mori
Skutočné Chorvátsko sa dnes objavuje okrem mora aj vo viniciach Slavónie, medzi lesmi Gorského kotaru, v kopcoch Medzimurja či v malých dedinkách vnútrozemia. Zaujímavé je, že práve vnútrozemie dnes patrí medzi najväčšie prekvapenia chorvátskeho cestovania. V Medzimurjí napríklad rastie popularita menších ubytovaní obklopených vinicami a cyklotrasami.
V Baranji hostitelia ponúkajú pomalé rána pri Dunaji a pobyty prepojené s prírodou – ako napríklad Ondine. Divjake Log Home - Kráľovná lesa ukazuje inú tvár Chorvátska v podobe drevených domov, vôňe lesa a ticha. Rekreačný dom v pohorí Medvednica zasa spája tradíciu a komfort.
Nechýbajú ani hostitelia pri pobreží
Je vaším hlavným cieľom dovolenky more? Lokálnych hostiteľov nájdete aj tam. V Dalmácii sa medzi obľúbené miesta radia napríklad La Vrana či Kaštilac. Ide o menšie rodinné ubytovania, kde stále funguje tradícia večerí na terase, domácich receptov a osobného kontaktu s hosťami.
Istria zasa už roky dokazuje, že spojenie kvalitnej gastronómie, tradície a udržateľného cestovania funguje prirodzene. Ograde House patrí medzi miesta, kde hostiteľ nevystupuje ako recepčný, ale skôr ako sprievodca regiónom.
Dovolenka, ktorá má tempo domova
Trend lokálnych hostiteľov už dávno nie je len výsadou digitálnych nomádov či ekologicky zmýšľajúcich cestovateľov. Čoraz viac párov, rodín s deťmi aj individuálnych turistov vyhľadáva miesta, kde môžu na chvíľu vypnúť od davov a zažiť destináciu prirodzenejšie. Práve tu vynikajú ubytovania s označením Local Host.
Hostitelia vám často odporučia menej známe pláže, rodinné vinárstva či turistické trasy, ktoré by návštevník v klasickom sprievodcovi nenašiel. A možno práve preto sa z obyčajného ubytovania často stáva miesto, kam sa ľudia vracajú opakovane. Nie kvôli bazénu či animáciám, ale kvôli atmosfére, ktorú vytvárajú ľudia.
Vyberte si z bohatej ponuky aj vy
Vďaka lokálnym hostiteľom sa turistom ponúka dokonalý zážitok z rodinného ubytovania v Chorvátsku už desaťročia. Pobyt u súkromného prenajímateľa s označením Local Host znamená, že hosť môže očakávať naozaj osobný prístup. Stačí si len vybrať destináciu a konkrétne ubytovanie. Na výber máte z obrovskej ponuky možnosti.
Advertoriál pripravený v spolupráci s Croatia.hr.