Šokujúce priznanie po rokoch: Dr.Quinnová a Sully boli milenci aj v súkromí, ale...

USA - Fanúšikovia seriálu Dr. Quinnová celé roky snívali o tom, že chémia a romantika medzi doktorkou Michaelou Quinnovou a Sullym pokračovala aj po vypnutí kamier. A až teraz po desaťročiach vyšla pravda najavo! Herecké hviezdy Jane Seymour a Joe Lando priznali, že iskra naozaj preskočila aj do súkromia. Lenže rozprávka mala veľmi krátke trvanie.
Dvojica, ktorá si získala srdcia miliónov divákov v 90. rokoch, sa opäť stretla pri nakrúcaní seriálu Harry Wild. Pri tejto príležitosti otvorene prehovorili o svojom dávnom pokuse premeniť televíznu lásku na skutočný vzťah. „Sme ako starý manželský pár,“ zasmial sa dnes 64-ročný joe Lando. Jane Seymourová ho okamžite doplnila, že si navzájom dokončujú vety a presne vedia, čo toho druhého rozčúli.
Práve táto blízkosť ich však kedysi priviedla k myšlienke, že by mohli fungovať aj ako partneri. Obaja boli počas nakrúcania pilotnej časti seriálu slobodní a rozhodli sa dať láske šancu. Lenže realita bola úplne iná. „Mysleli sme si, že Michaela a Sully, teda Joe a Jane, by mohli fungovať aj v skutočnom živote,“ priznala herečka. Lando ju počas rozhovoru pre magazín People okamžite doplnil: „Mysleli sme si, že to bude fungovať.“ No nestalo sa tak.
„Veľmi rýchlo sme zistili, že nie,“ povedala Seymourová bez okolkov. Podľa nej ich románik vydržal len niekoľko dní, maximálne pár týždňov. Kým pred kamerami medzi nimi lietali iskry, v súkromí jednoducho neboli kompatibilní. „Na obrazovke fungujeme brilantne. Ako najlepší priatelia fungujeme brilantne. Máme sa radi, obdivujeme sa, ale nemôžeme byť manželia,“ priznala otvorene.
Napriek neúspešnej láske sa medzi nimi vytvorilo niečo, čo pretrvalo celé desaťročia. Herečka tvrdí, že ich chémia je taká silná, že funguje pri každom projekte, na ktorom spolu pracujú. Ich priateľstvo navyše nedávno prešlo obrovskou skúškou. Po ničivých požiaroch v oblasti Los Angeles prišla Landova rodina o domov a sedem týždňov bývala priamo u Jane v Malibu.
„Stali sme sa rodinou. Nemali sme na výber, všade okolo nás bola katastrofa,“ priznal herec. Zaujímavosťou je, že Seymourová si výborne rozumie aj s Landovou manželkou Kirsten. Magazínu People dokonca prezradila, že keď má Joe zlú náladu kvôli práci, jeho manželka jej občas zavolá, aby ho „išla vyvenčiť“ a pomohla mu vyriešiť problémy zo sveta filmu a televízie.
Aj po viac ako dvadsiatich rokoch od skončenia seriálu fanúšikovia stále dúfajú v ich návrat na obrazovky. Kamkoľvek Seymourová príde, ľudia sa vraj pýtajú jediné: „Kedy sa znovu objavíš s Joeom?“ A hoci ich romantický vzťah stroskotal prakticky hneď na začiatku, medzi oboma hviezdami zostalo niečo výnimočné. „Takú chémiu nájdete len veľmi zriedka. Dokonca aj keď sa hádame, stále tam je,“ priznala herečka. Joe Lando na záver dodal: „Vedeli som, že tento človek má byť súčasťou môjho života. Netušil som však, že navždy.“