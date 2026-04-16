Sviatok, nesviatok: 8. mája sa ide do práce s príplatkom! Rezort práce definitívne rozsekol mačkopsa v kalendári

BRATISLAVA - Rok 2026 nám prinesie „pracovné sviatky“, ktoré poriadne zamotajú hlavy zamestnancom aj účtovníkom. Hoci v máji oslávime Deň víťazstva nad fašizmom, väčšina Slovákov ho strávi za pásom alebo v kancelárii. Ministerstvo práce vydalo definitívne usmernenie, ktoré rozseklo právny chaos.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo oficiálne stanovisko, ktoré definitívne uzatvára spory o tom, ako sa bude posudzovať 8. máj a 15. september v roku 2026. Verdikt je jednoznačný: tieto dni síce zostávajú sviatkami, no nebudú dňami pracovného pokoja. „Dni 8.5.2026 a 15.9.2026 nepovažuje zákon o štátnych sviatkoch za dni pracovného pokoja,“ uvádza ministerstvo v zhrnutí.

Z pohľadu Zákonníka práce ide o kľúčový posun. Keďže tieto dni nemajú status pracovného pokoja, neplatia ani obmedzenia pre nariaďovanie práce. V praxi to znamená, že zamestnávateľ vám môže nariadiť prácu presne tak isto, ako v ktorýkoľvek iný pondelok či piatok.

Ak sa rozhodnete, že napriek tomu chcete ostať doma, štát má jasnú odpoveď – musíte si vziať dovolenku. „Zamestnanci, ktorí chcú mať voľno, musia čerpať dovolenku,“ uvádza ministerstvo. Zároveň platí dôležitý detail: tento deň sa normálne odpočíta z dovolenky. Neplatí teda pravidlo ako pri klasických sviatkoch, keď sa deň voľna nezapočítava.

100-percentný príplatok zostáva!

Rezort práce však potvrdil aj jednu pozitívnu vec. Napriek tomu, že pôjde o pracovné dni, zamestnanci neprídu o príplatky. „Zamestnanci, ktorí vykonávajú prácu vo sviatok, majú právo na mzdové zvýhodnenie podľa § 122 Zákonníka práce,“ uvádza sa v usmernení. Zjednodušene povedané: za tento deň zarobíte dvojnásobok.

Situácia okolo „pracovných sviatkov“ vznikla po zmene zákona o štátnych sviatkoch, ktorý pre rok 2026 odobral týmto dňom status pracovného pokoja. Ministerstvo pri výklade zdôrazňuje, že zákony treba čítať aj v súvislostiach. „Právo, právne predpisy a ustanovenia právnych predpisov sa vykladajú nielen gramaticky a izolovane, ale aj logicky, teleologicky (z hľadiska účelu) a systematicky,“ uvádza dokument.

Rok 2026 tak prinesie na Slovensko netypickú situáciu. Deň môže byť formálne sviatkom, no zároveň plnohodnotným pracovným dňom. Pre zamestnancov to znamená jediné: žiadne automatické voľno, ale vyššia výplata. Ako sa tento model osvedčí v praxi, ukáže až realita. Isté však je, že pre firmy aj zamestnancov pôjde o výraznú zmenu.

