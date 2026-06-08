AKTUÁLNE Šialený pristávací manéver zachytený na VIDEO: Náraz a obrovská ohnivá guľa, toto skutočne nemohli prežiť!

LA ROMANA - Na medzinárodnom letisku La Romana v Dominikánskej republike došlo k tragickej havárii súkromného lietadla. Pri nehode zahynuli pilot aj kopilot stroja. Podľa úradov sa na palube nenachádzali žiadni cestujúci. Videá zo sociálnych sietí doslova berú dych.
Lietadlo sa zrútilo priamo na pristávacej dráhe letiska La Romana International Airport po tom, čo sa jeho posádka pokúšala o núdzový návrat na letisko. Dominikánsky inštitút civilného letectva pre The Times of India uviedol, že posádka vyhlásila núdzový stav približne 16 námorných míľ (čo je približne 29,63 kilometrov, pozn. red.) juhozápadne od La Romany.
Katastrofálne pristátie
Podľa dostupných informácií išlo o biznis tryskáč typu Gulfstream G200. Stroj havaroval počas pokusu o pristátie po nahlásení technických problémov.
Na sociálnych sieťach sa krátko po nehode objavili videá zachytávajúce obrovskú ohnivú guľu a čierny dym stúpajúci z areálu letiska. Na mieste zasahovali hasiči, ktorí sa snažili dostať požiar pod kontrolu.
Dominikánske letecké úrady už spustili vyšetrovanie, ktoré má objasniť presné príčiny tragédie.
Letisko La Romana obsluhuje rovnomenné turistické centrum na juhovýchode krajiny. Cestovný ruch patrí medzi kľúčové piliere ekonomiky Dominikánskej republiky, ktorá má približne 11,6 milióna obyvateľov.
Nešťastie oživilo spomienky na inú tragédiu z decembra 2021. Vtedy pri páde súkromného lietadla krátko po štarte z letiska Las Américas v Santo Domingu zahynulo deväť ľudí.