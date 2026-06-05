Tisíce ľudí môžu otvárať šampanské: Ministerstvo sa rozhodlo pre MASÍVNE odmeny, touto sumou si prilepšia

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Getty Images)
BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra vyčlenilo na odmeny svojim zamestnancom pri príležitosti obdobia letných dovoleniek 5,25 milióna eur. Odmeny dostanú hasiči, policajti, horskí záchranári i civilní zamestnanci za kvalitné plnenie pracovných povinností.Informoval hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
„Ministerstvo vnútra je najväčším rezortom s nesmierne širokými kompetenciami a povinnosťami. Uvedomujeme si zodpovednosť voči tisíckam ľudí, ktorí sa denne starajú o bezpečnosť, ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov našej krajiny a o jej fungovanie v ďalších oblastiach,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).