V noci prídu búrky nad východ Slovenska: Pozrite sa, ktorých okresov sa týka výstraha

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BRATISLAVA - Od polnoci platí výstraha pred búrkami najmä pre východné Slovensko. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Výstrahu prvého stupňa vydali pre celý Košický kraj, takmer celý Prešovský kraj a okresy Revúca a Rimavská Sobota. Predbežne platia celú stredu (10. 6.).
(Zdroj: SHMU)
Do polnoci upozorňujú meteorológovia na búrky v Banskobystrickom kraji, v okresoch Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Komárno, Levice, Nové Zámky, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš.