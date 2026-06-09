Dovolenkový chaos na letiskách: Ľudia môžu čakať až šesť hodín, odborníci bijú na poplach!

LONDÝN – Letná dovolenková sezóna sa ešte naplno nezačala a viaceré európske letiská už hlásia problémy. Odborníci z leteckého sektora upozorňujú, že počas najrušnejších dní môžu cestujúci čeliť čakaniu v radoch, ktoré sa budú počítať na hodiny. V najhorších prípadoch sa spomína dokonca šesťhodinové čakanie.
Za komplikáciami stojí predovšetkým plné zavedenie európskeho systému Entry/Exit System (EES), ktorý nahradil tradičné pečiatkovanie pasov digitálnou registráciou. Cestujúci z krajín mimo Európskej únie musia pri prekračovaní hraníc poskytovať biometrické údaje vrátane odtlačkov prstov a fotografie tváre. Celý proces je výrazne zdĺhavejší než doterajšia kontrola pasov.
Podľa viceprezidenta Medzinárodnej asociácie leteckých dopravcov (IATA) Rafaela Schvartzmana nie sú všetky letiská na nový systém pripravené rovnako. Niektoré zápasia s nedostatkom personálu, inde chýba dostatočné technické vybavenie alebo nefungujú všetky zariadenia určené na biometrické kontroly. Práve to spôsobuje výrazné rozdiely v rýchlosti odbavovania cestujúcich.
Najväčšie problémy hlásia obľúbené dovolenkové destinácie
Medzi letiská, kde sa už objavili výrazné zdržania, patria podľa zahraničných médií najmä Lisabon, Alicante, Lanzarote či Palma de Mallorca. Na niektorých miestach cestujúci hlásili niekoľkohodinové čakanie a viacerí dokonca nestihli svoje lety, píše The Sun.
Médiá informovali aj o prípadoch, keď desiatky až stovky cestujúcich zmeškali odlet práve pre zdĺhavé hraničné kontroly. Problémy sa pritom netýkajú iba letísk. Dlhé rady sa vytvárali aj na trajektových termináloch a pozemných hraničných priechodoch.
Odborníci radia: Príďte oveľa skôr
Letecké spoločnosti preto začali vydávať odporúčania, aby cestujúci prichádzali na letisko výrazne skôr než v minulosti. Kým štandardom boli dve hodiny pred odletom, dnes viacerí dopravcovia odporúčajú minimálne tri hodiny, najmä pri letoch z krajín južnej Európy.
Experti zároveň odporúčajú sledovať pokyny leteckých spoločností, vybaviť si online check-in vopred a počítať s možnými komplikáciami pri prestupoch. Dlhšie časy na presun medzi jednotlivými letmi môžu počas leta rozhodnúť o tom, či cestujúci stihne nadväzujúci spoj.
Situácia sa môže ešte zhoršiť
Letecký sektor sa obáva, že najväčšie problémy prídu až počas vrcholu dovolenkovej sezóny. V júli a auguste totiž počet cestujúcich výrazne narastie a tlak na hraničné kontroly bude ešte väčší. Niektoré letecké spoločnosti už vyzvali európske úrady, aby dočasne zmiernili pravidlá alebo odložili časť kontrol počas najvyťaženejších období.
Cestovatelia by preto mali pri plánovaní dovolenky rátať s väčšou časovou rezervou než po minulé roky. To, čo kedysi trvalo niekoľko minút, môže dnes zabrať aj niekoľko hodín. A práve na letisku sa tak môže začať najväčšie dobrodružstvo celej dovolenky.