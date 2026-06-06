AKTUÁLNE Incident v bratislavskej električke: Zásah polície, doprava musela byť obmedzená

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BRATISLAVA - V bratislavskej električke smerujúcej z Petržalky došlo ku konfliktu dvoch mužov. Zasahovať musela polícia.
Ako inormovala polícia, viaceré hliadky aktuálne dokumentujú okolnosti incidentu, ku ktorému došlo krátko pred 17.30 h v priestoroch električky smerujúcej z bratislavskej mestskej časti Petržalka na Šafárikovo námestie.
"Podľa prvotných informácii tu malo dôjsť k fyzickému konfliktu dvoch mužov. Z uvedeného dôvodu električka bola zastavená na Šafárikovom námestí, kde policajti mužov obmedzili na osobnej slobode," uviedla polícia.
Jeden z mužov bol prevezený k ošetreniu do nemocnice, druhý bol eskortovaný na policajné oddelenie. V súčasnosti je premávka na Šafárikovom námestí už bez obmedzení.
K zraneniu iných osôb nedošlo.