Ceny na obľúbenej pláži POBÚRILI ľudí! Pozrite, KOĽKO pýtajú za slnečník a ležadlo

SOFIA - Aktuálny cenník plážového servisu na bulharských Zlatých Pieskoch pobúril viacerých ľudí. Kompletný set pozostávajúci zo slnečníka, ležadla a matraca stojí 14 eur na osobu denne, čo pri týždňovom oddychu pre dvojicu alebo rodinu dokáže dovolenku poriadne predražiť.
V skupine českých dovolenkárov v Bulharsku sa objavil aktuálny prehľad cien plážového servisu, ktorý si mnohí turisti preverujú ešte pred odchodom na dovolenku. Fotografia z pláže na Zlatých Pieskoch na sociálnej sieti ukazuje, koľko si návštevníci priplatia za klasické vybavenie – slnečník, ležadlo a podložku.
Podľa zverejneného cenníka stojí prenájom slnečníka 6 eur, prenájom ležadla taktiež 6 eur a za podložku/matrac zaplatia návštevníci 2 eurá. Za kompletný set pre jednu osobu tak dovolenkár zaplatí 14 eur na deň. Pre dvojicu to znamená 28 eur denne, čo pri týždňovej dovolenke môže predstavovať desiatky eur navyše. Z tabule vyplýva, že pláž má prevádzkové hodiny od 9:00 h do 18:30 h a podľa informácií je možné platiť aj kartou.
Pobúrené reakcie
Ceny sa môžu líšiť podľa lokality, no dovolenkári v komentároch potvrdzujú, že podobné sumy sú na bulharských plážach bežné najmä v hlavných letoviskách. "Tak to je sila," zareagovala Češka na príspevok s cenami. "Takže traja ľudia 30 eur za deň, luxus, vážne… Vzhľadom na ten bordel, čo je tam na pláži. Ďakujem," zhodnotila sarkasticky pani Dáša.
"A neni to málo?" pýta sa ironicky pán Ladislav. "Toto ide úplne mimo mňa. Zoberiem si uterák a hodím sa do piesku. Aj tak nevydržím dlho ležať. Rada sa prechádzam popri mori," napísala iná dovolenkárka.
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"Riadne bomby idú s cenami. Idem na týždeň s polovičkou a 200 eur za ležadlo, slnečnik a podložku, pre dvoch. Trošku mi to príde šialené. Tak už radšej all inclusive hotel s vlastnou plážou a zadarmo slnečníkmi a lehátkami. Isteže to majú zakalkulované v cene, nič nie je zadarmo, ale takto mi to vyznie lepšie ako si to platiť zvlášť," napísala svoj názor pani Iveta. "Preto vyberám hotel s plážovým servisom v cene," zareagovala zase pani Ivana. Viacerí však poukazujú na to, že v Bulharsku väčšina hotelov v cene ležadlá nemá.
Zlaté Piesky patria k najobľúbenejším a najstarším letoviskám na bulharskom čiernomorskom pobreží. Sú známe vďaka svojim rozsiahlym plážam so zlatistým pieskom, čistému moru ocenenému Modrou vlajkou a bohatej ponuke služieb.