Zrušený 8. máj opäť úraduje: CHAOS pre pacientov v Banskej Bystrici, na zákroky a vyšetrenia vraj môžu zabudnúť!

BANSKÁ BYSTRICA - Konsolidačné opatrenia, pri ktorých sa rušili aj dni pracovného pokoja, opäť zasahujú do každodenného života Slovákov, konkrétne v Banskej Bystrici. Tamojší pacienti, ktorí mali počas 8. mája nastúpiť na plánované zákroky či vyšetrenia sa vraj žiadnych nedočkajú. Dôvodom je práve chaos ohľadom zrušeného voľna počas Dňa víťazstva nad fašizmom. Okrem policajných zložiek evidentne tieto zmeny zasahujú aj do zmien v zdravotníctve.
S informáciou prišla televízia JOJ. Či už išlo o plánované hospitalizácie, operácie aj ambulantné vyšetrenia alebo iné zákroky v banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici, všetkých sa vraj dotkne zmena, ktorú spôsobili konsolidačné plány vlády.
Tá totiž zrušila deň pracovného pokoja počas sviatku Dňa víťazstva nad fašizmom, ktorý pripadá na 8. mája. Zákroky a vyšetrenia sa presúvajú na náhradné termíny. Nemocnica bude v tento deň poskytovať len nevyhnutnú starostlivosť. Teraz je na príslušných klinikách a oddeleniach, aby pacientov o týchto zmenách informovali, ak tak už neurobili.
Netýka sa to len pacientov v nemocnici, ale aj tých, čo idú na plánované vyšetrenia
Nejde však len o pacientov, ktorí sa v nemocnici nachádzajú, ale aj o tých, ktorí si na tento deň naplánovali vyšetrenia v ambulancii.
Nemocnica podľa všetkého teraz všetkých kontaktuje a preobjednáva na iný termín. Diať sa tak má najneskôr do dvoch týždňov od pôvodne stanoveného termínu. Ide aj o vyšetrenia na oddeleniach CT, MR, RTG, SONO a MAMO.
Dostanú príplatok
Situácia je navyše pre niektorých neprehľadná, no už skôr sa začala šíriť informácia, že štát počas 8. mája zrušil voľno, a to znamená, že zamestnancom pripadá 100-percentný príplatok, ak v ten deň pracujú. Najskôr sa mnohí domnievali, že ide o nechcený omyl, no neskôr premiér Robert Fico (Smer-SD) dodal, že išlo o zámer.
"Uvedomujeme si, že zmena plánovaných termínov môže spôsobiť komplikácie v osobných či pracovných plánoch našich pacientov. Robíme však všetko pre to, aby bol vplyv tejto situácie čo najmenší a aby pacienti dostali nový termín v čo najkratšom čase," reagovala pre televíziu hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.