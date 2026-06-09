Brusel sa chce poučiť z Maďarska: Pre budúcich členov chystá nové pravidlá

BRUSEL - Európska únia by mala prerokovať možnosť dočasného obmedzenia niektorých hlasovacích práv budúcich členov únie a zavedenia ďalších záruk dodržiavania zásad právneho štátu. Vyplýva to zo spoločného dokumentu Nemecka, Francúzska, Holandska, Belgicka a Luxemburska, do ktorého nahliadla agentúra Reuters. Pätica krajín sa snaží presadiť, aby si EÚ vypracovala silnejšie záruky voči budúcim členským krajinám. Dôvodom sú čiastočne predchádzajúce skúsenosti s úpadkom demokracie v Maďarsku za vlády premiéra Viktora Orbána.
Štáty únie diskutujú o zmene pravidiel pre nových členov najmä v spojení s deklarovaným zámerom Čiernej Hory pripojiť sa k EÚ v roku 2028. Medzi ďalšie štáty, ktoré sa usilujú o posun v prístupových rokovaniach, patria Albánsko, Ukrajina a Moldavsko.
Dokument piatich krajín načrtol možné varianty, ktoré by mohli byť zakotvené v budúcich prístupových zmluvách. Patria medzi ne nové mechanizmy monitorovania a ochranné doložky, ktoré by umožnili prijať opatrenia v prípade závažného úpadku v oblastiach, ako je demokracia a sloboda médií.
"EÚ by mala viesť diskusiu o možnosti dočasného, prechodného obmedzenia hlasovacích práv nových členských štátov, najmä v tých oblastiach, kde je požadovaná jednomyseľnosť," stojí vo vyhlásení. Medzi otázky, v ktorých sa vyžaduje zhoda všetkých únijných štátov, patria napríklad rozhodnutia o rozšírení EÚ, zahraničná politika únie a rozpočet.