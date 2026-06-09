Bianka vyráža dych: FOTO v dvojdielnych plavkách predviedla dokonalú figúru... a prsia ako...!

BRATISLAVA - Leto sa ešte len rozbieha, no Bianka Rumanová už vie, ako na seba upriamiť pozornosť. V hnedých dvojdielnych plavkách predviedla dokonale opálené telo, ženské krivky aj cit pre módu.
Influencerka Bianka Rumanová patrí medzi najvýraznejšie tváre slovenskej influencerskej scény. Je známa svojím extravagantným štýlom, citom pre módu a odvahou experimentovať s outfitmi, vďaka čomu pravidelne púta pozornosť všade, kde sa objaví.
Najnovšie si naplno užíva príchod leta a jej najnovšie fotografie sú toho jasným dôkazom. Na záberoch zapózovala v hnedých dvojdielnych plavkách, ktoré dokonale zvýraznili jej vyšportovanú postavu a bronzové opálenie. O bezchybný letný look sa postarali aj štýlové doplnky. Bianka stavila na veľké čierne slnečné okuliare a luxusnú šatku vo vlasoch, vďaka ktorým pôsobila ako na módnom editoriáli z prímorskej destinácie. K sérii fotografií pridala aj stručný komentár, ktorý vystihuje jej aktuálnu náladu: „Leto začína letovať a to sa mi dosť páči.“
Nie je pochýb o tom, že si slnečné dni užíva naplno. Hnedé bikiny, dokonale opálená pokožka a uvoľnená letná atmosféra vytvorili kombináciu, ktorá pôsobí jednoducho, no zároveň mimoriadne efektne. Zdá sa, že Bianka je na letnú sezónu pripravená. A ak sú tieto zábery predzvesťou toho, čo ešte ukáže počas najbližších týždňov, bude sa na čo pozerať.
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