Rusi vypustili MONŠTRUM: Cieľom už nie sú len vojaci, nebezpečenstvo prichádza DESIATKY minút po dopade!

MOSKVA – Počas neutíchajúcich bojov na Ukrajine dochádza v rýchlom slede k inovácií a modernizácií niektorých zbraní a zbraňových systémov. Rusi sa odhodlali nasadiť do bojov raketu, ktorá prináša ničivú skazu v momente, kedy je už dávno po jej dopade. Takýmto spôsobom môže zabiť veľké množstvo ľudí.
Rusi nasadili vo vojne na Ukrajine novú ničivú technológiu. Ide o rakety Iskander-M s kazetovými hlavicami. Tie používali aj doteraz, ale novinkou je samotná detonácia. Submunícia sa po dopade rozptýli do okruhu stoviek metrov. K samotnej explózii prichádza o 20 až 30 minút neskôr. Informuje o tom ukrajinská služba eRadar.
Cieľom sú záchranné zložky
Už podľa špecifikácie a formy nasadenia tohto systému je evidentné, že cieľom už nie sú len samotné bojové jednotky a vojenské systémy, ale aj bežní civilisti, záchranári, hasiči a všetci civilisti, ktorí prichádzajú na pomoc v prvých minútach po dopade rakety.
Web Militarnyj informuje, ako táto nová technológia funguje v praxi. Hlavice v rakete Iskander-M boli pôvodne navrhnuté tak, aby explodovali zhruba 10 metrov nad zemou. Môže to byť submunícia, protipancierové strely PTAB-2,5KO alebo rôzne míny.
Nový variant obsahuje zabudovaný časovač, ktorý spustí detonáciu zhruba polhodinu po dopade rakety. Vo všeobecnosti presne v tomto časovom horizonte prichádzajú na miesto nešťastia záchranné zložky.
Vypustené info pre médiá
Rozkaz na vývoj systému Iskander prišiel 21. decembra 1988 v bývalom ZSSR. Cieľom bolo vytvoriť raketový systém krátkeho doletu. Nový komplex mal nahradiť zastaralý OTR-23 Oka, ktorý mal podľa vtedajšieho vedenia stratiť využitie po podpise "Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu" (INF) z roku 1987 medzi USA a ZSSR. Ako však experti poznamenávajú, Oka pod túto zmluvu nespadala, pretože mala dosah až 400 km.