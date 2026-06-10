Panika v Kremli: Zavládol strach z odhalenia Putina! Nevídané bezpečnostné opatrenia

MOSKVA - Ruské vedenie prijalo mimoriadne opatrenia na ochranu Vladimira Putina. V Moskve obmedzili fungovanie rozsiahlej siete kamier pre obavy, že by mohla poslúžiť nepriateľským tajným službám.
Kremeľ sprísňuje ochranu prezidenta
Bezpečnostné zložky v Rusku pristúpili k nezvyčajným krokom. Podľa informácií denníka Financial Times prešiel moskovský monitorovací systém rozsiahlymi kontrolami a jeho napojenie na internet bolo výrazne obmedzené. Dôvodom sú obavy, že by sa cez kamerovú sieť mohli k citlivým údajom dostať cudzie spravodajské služby a získať informácie o pohybe ruského prezidenta Vladimira Putina.
Kremeľ sa podľa zdrojov snaží minimalizovať riziko, že by sa záznamy z mestských kamier dali využiť na sledovanie alebo identifikáciu presnej polohy najvyšších predstaviteľov štátu.
Príklad z Iránu vyvolal v Moskve poplach
Ruské vedenie znepokojili udalosti na Blízkom východe. Podobné monitorovacie technológie mali podľa dostupných informácií zohrať úlohu pri operáciách izraelských spravodajských služieb namierených proti iránskemu vedeniu.
Práve tieto skúsenosti podľa Financial Times zvýšili nervozitu v Moskve. Ruskí predstavitelia sa obávajú, že rozsiahla sieť takmer 300-tisíc kamier rozmiestnených v hlavnom meste by sa v prípade bezpečnostného zlyhania mohla obrátiť proti nim.
FSB varuje pred digitálnymi hrozbami
Šéf ruskej kontrarozviedky FSB Alexander Bortnikov už v máji upozorňoval na rastúce riziká spojené s modernými technológiami.
„Nedávne likvidácie vysokých iránskych predstaviteľov zo strany americko-izraelskej aliancie sú jasným varovným signálom,“ vyhlásil Bortnikov. Podľa jeho slov sa poloha niektorých cieľov údajne podarila zistiť aj prostredníctvom softvérových zraniteľností v kamerových systémoch.
Umelá inteligencia mení pravidlá hry
Bezpečnostné riziko podľa expertov nepredstavujú len samotné kamery, ale aj moderné analytické nástroje založené na umelej inteligencii. Tie dokážu v krátkom čase spracovať obrovské množstvo videozáznamov a vyhľadávať konkrétne osoby, pohybové vzorce či kontakty medzi sledovanými ľuďmi.
Financial Times upozorňuje, že takéto technológie môžu spravodajským službám výrazne uľahčiť identifikáciu cieľov a sledovanie ich aktivít.
Obavy zvýšili aj ukrajinské operácie
Napätie v ruských bezpečnostných kruhoch vzrástlo aj po správach, podľa ktorých sa ukrajinským tajným službám podarilo získať prístup k dopravným kamerám. Získané údaje o pohybe osôb mali následne využívať pri operáciách zameraných na ruských predstaviteľov.
Práve tieto incidenty podľa zdrojov posilnili presvedčenie Kremľa, že rozsiahle kamerové siete môžu byť nielen nástrojom ochrany, ale aj potenciálnou slabinou štátnej bezpečnosti.