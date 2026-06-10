Nezamestnaní si čoskoro PRILEPŠIA: Maximálna dávka stúpne nad 1 650 eur, viac dostanú aj zamestnanci po krachu firmy

BRATISLAVA – Od 1. júla 2026 sa zvýši maximálna dávka v nezamestnanosti aj dávka garančného poistenia. Vyplýva to z informácií Sociálnej poisťovne. Vyššiu podporu však získajú len noví žiadatelia, ktorým vznikne nárok po tomto dátume.
Nezamestnaní, ktorí sa po 1. júli 2026 zaevidujú na úrade práce a splnia zákonné podmienky, budú môcť poberať vyššiu maximálnu dávku v nezamestnanosti. Týka sa to poistencov, ktorí boli v posledných štyroch rokoch poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní a dosahovali príjem nad hranicou 3 240 eur mesačne.
Po novom dosiahne maximálna dávka počas prvých troch mesiacov podporného obdobia pri 31-dňovom mesiaci 1 651,10 eura. V súčasnosti je jej strop 1 553,30 eura. Pri 30-dňovom mesiaci bude maximálna dávka predstavovať 1 597,90 eura namiesto doterajších 1 503,20 eura.
Ako sa dávka vypočítava
Výška dávky v nezamestnanosti sa odvíja od denného vymeriavacieho základu (DVZ). Od júla bude jeho maximálna hodnota 106,5206 eura.
Počas prvých troch mesiacov predstavuje dávka 50 percent DVZ. V štvrtom mesiaci klesá na 40 percent, v piatom na 30 percent a v šiestom na 20 percent DVZ. Podporu je možné poberať najviac šesť mesiacov.
Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že nová maximálna suma sa bude vzťahovať iba na dávky, na ktoré vznikne nárok od 1. júla 2026. Ľuďom, ktorí už dávku v nezamestnanosti poberajú, sa jej výška meniť nebude.
Kto má nárok na dávku v nezamestnanosti
Nárok na dávku vzniká po splnení zákonných podmienok povinne poisteným osobám v nezamestnanosti. Ide najmä o zamestnancov v pracovnom pomere, ale aj o pracovníkov na dohody s pravidelným mesačným príjmom.
Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) povinne poistení nie sú. Nárok na dávku však môžu získať v prípade, že boli dobrovoľne poistení a splnili potrebné podmienky. Pri posudzovaní nároku pritom nezáleží na tom, či pracovný pomer skončil výpoveďou alebo dohodou, ani na tom, či išlo o pracovný pomer na dobu určitú alebo neurčitú.
Vyššia bude aj dávka garančného poistenia
Od 1. júla 2026 stúpne aj maximálna dávka garančného poistenia. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ pre platobnú neschopnosť nevyplatil nároky z pracovnoprávneho vzťahu, budú môcť získať jednorazovú dávku až vo výške 4 860 eur.
V porovnaní s predchádzajúcim obdobím ide o zvýšenie o 288 eur. Do 30. júna 2026 je maximálna výška tejto dávky 4 572 eur. Vyšší limit sa bude týkať prípadov, keď platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikne od 1. júla 2026 do 30. júna 2027.
Kedy je zamestnávateľ platobne neschopný
Za platobne neschopného sa zamestnávateľ považuje vtedy, ak bol na príslušný súd podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak súd začal konkurzné konanie aj bez takéhoto návrhu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii.
Tisíce poberateľov, stovky vyplatených dávok
Sociálna poisťovňa za prvé štyri mesiace roka 2026 vyplatila spolu 190 412 dávok v nezamestnanosti. Priemerne ich mesačne poberalo 47 603 ľudí a priemerná výška dávky dosiahla 691,39 eura.
V období od januára do apríla 2026 poisťovňa vyplatila aj 295 dávok garančného poistenia. Ich priemerná výška predstavovala 3 285,50 eura.