Šokujúci účet v ďalšom talianskom meste: FOTO Pozrite, KOĽKO zaplatil turista za obyčajné raňajky!

MILÁNO - Účtenka za obyčajné raňajky v centre Milána opäť rozvírila diskusiu o cenách v talianskych mestách. Dve cappuccina a dve briošky za 18 eur vyvolali medzi miestnymi aj turistami otázku, či ide o bežnú realitu v srdci mesta, alebo o ďalší príklad „šialených účteniek“, ktoré sa v posledných rokoch množia.
Raňajky v srdci Milána sa pre jedného zákazníka skončili nepríjemným prekvapením. Za dve cappuccina a dve plnené briošky zaplatil 18 eur, čo ho prinútilo vytiahnuť mobil a účtenku odfotiť. K udalosti došlo v cukrárni medzi Piazza Duomo a Cordusio, teda v jednej z najdrahších a najfrekventovanejších častí mesta.
Na účtenke sú uvedené dve položky po 4,50 eura za cappuccino a rovnaká suma za každú briošku. Celková cena 18 eur zahŕňa aj 1,64 eura DPH. Pre zákazníka to bol šok.
O svoj zážitok sa podelil s Corriere della Sera čitateľ Massimo Minoliti, ktorý chcel upozorniť na to, čo považuje za neprimerané ceny aj na pomery Milána. „Chápem, že v historickom centre sú ceny vyššie, ale 18 eur za dve cappuccina a dve briošky je jednoducho príliš,“ napísal.
Miláno a ceny: Problém, ktorý sa prehlbuje roky
Jeho skúsenosť okamžite zapadla do širšej diskusie o tom, ako sa život v Miláne predražuje. Mesto je dlhodobo jedným z najdrahších v Taliansku a obyvatelia aj turisti čoraz častejšie upozorňujú na to, že aj bežné každodenné výdavky sa stávajú luxusom.
Vysoké nájmy, drahé služby a rastúce náklady na každodennú spotrebu už dlhšie vyvolávajú nespokojnosť. A hoci je káva s brioškou tradičným rituálom Talianov, v niektorých podnikoch sa z nej stáva položka, ktorá výrazne zaťaží peňaženku.
Šialené účtenky sa v Taliansku množia
Prípad z centra Milána nie je ojedinelý. Na sociálnych sieťach sa podobné účtenky často označujú ako šialené účtenky. Ide najmä o situácie, keď cena bežných produktov výrazne presahuje to, čo ľudia považujú za normálne. Medzi najznámejšie patrií napríklad účet 86 eur za tri panini, vodu a dve kávy v slávnom Caffè Greco v centre Ríma. Ešte šokujúcejší účet bol v Porto Cervo, kde zaplatili 60 eur za dve kávy a dve vody. Naposledy pobúrila verejnosť účtenka 44 eur za dve zmrzliny v Ríme. Každý z týchto incidentov vyvolal vlnu kritiky a otázky o transparentnosti cien.
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Ceny v talianskych podnikoch sa môžu líšiť podľa polohy, kvality surovín, typu obsluhy a prestíže podniku. Napriek tomu účtenka za 18 eur za jednoduché raňajky pre dvoch opäť otvára otázku, či ide o „daň za centrum“, alebo o ďalší príklad toho, ako sa život v Miláne stáva pre mnohých nedostupným.