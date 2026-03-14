Väzba alebo sloboda pre Čurillovcov? Súd rozhodne o ďalšom osude policajtov v rámci akcie Kajúcnik

BRATISLAVA - Krajský súd v Bratislave má v pondelok (16. 3.) rozhodovať o tom, či obvinení policajti Ján Čurilla a Pavol Ďurka budú stíhaní väzobne alebo na slobode. Mestský súd Bratislava I ich 6. marca prepustil zo zadržania na slobodu. Prokurátor však podal voči tomuto rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať druhostupňový súd. Jána Čurillu a Pavla Ďurku zadržala 3. marca policajná inšpekcia v rámci akcie Kajúcnik.
Sudca Tomáš Hajduk prepustil minulý týždeň dvojicu zo zadržania na slobodu z dôvodu, že prokurátor Krajskej prokuratúry v Trnave podal návrh na ich väzobné stíhanie na nepríslušný súd. Sudca zároveň spochybnil opodstatnenosť vzneseného obvinenia a deklarovaných dôvodov väzby. Podnet na väzobné stíhanie policajtov Jána Č. a Pavla Ď., ktorí sú obvinení zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a vydierania, dal vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby z kolúznych dôvodov. Obával sa teda, že by mohli ovplyvňovať svedkov, znalcov, spoluobvinených či inak mariť vyšetrovanie. Prokurátor sa s podnetom stotožnil a podal návrh na väzbu na súd 5. marca.
V rámci akcie Kajúcnik policajná inšpekcia 3. marca zadržala a obvinila štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu. Ide o obvinenia z vydierania a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorých sa mali dopúšťať organizovanou formou. Ostatných zadržaných vrátane prokurátora Generálnej prokuratúry SR Michala Š. či policajtov Branislava D., Róberta M. a Romana S. 4. marca po výsluchu prepustili. Stíhaní budú na slobode.