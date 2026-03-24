Exposlankyňa Rošková sa má opäť postaviť pred súd: Ide o kauzu agrodotácií

BRATISLAVA - Exposlankyňa za Smer-SD Ľubica Rošková sa má v kauze poberania agrodotácií postaviť pred odvolací súd. Obžalobe čelí z poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a subvenčného podvodu. Termín verejného zasadnutia je na Najvyššom súde (NS) SR naplánovaný na 20. mája.
Špecializovaný trestný súd v Pezinku uznal v roku 2024 Ľubicu R. za vinnú zo spáchania trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a subvenčného podvodu. Uložil jej úhrnný trojročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou v trvaní piatich rokov.
Pôdohospodárskej platobnej agentúre mala obžalovaná nahradiť škodu vo výške takmer 152.000 eur. Súd čiastočne modifikoval obžalobnú právnu kvalifikáciu, čím sa znížila trestná sadzba. Priklonil sa k uloženiu trestu na spodnej hranici trestnej sadzby s maximálnou dĺžkou skúšobnej doby. Firma exposlankyne mala podľa obžaloby neoprávnene poberať agrodotácie. Ide o žiadosti z rokov 2016 a 2017. Prípad sa vyšetroval od roku 2018.