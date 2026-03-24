Utorok24. marec 2026, meniny má Gabriel, zajtra Marián

Čínskeho obhajcu ľudských práv odsúdili na päť rokov väzenia: TOTO je dôvod

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PEKING - Čínskeho právnika špecializujúceho sa na ľudské práva odsúdili vo vlasti na päť rokov väzenia za podnecovanie k protištátnej činnosti, oznámila v pondelok večer organizácia Human Rights Watch (HRW) so sídlom v USA. Sie Jang podľa nej roky čelil perzekúcii a bol sledovaný úradmi pre svoje výroky považované za kritické voči komunistickej vláde v Pekingu, informuje agentúra AFP.

Janga, ktorý zastupoval kresťanských a prodemokratických aktivistov, zadržali v januári 2022, keď trval na prepustení mladej učiteľky, násilne umiestnenej do psychiatrickej liečebne za to, že kritizovala cenzúru vo vzdelávaní. Za „podnecovanie k podvracaniu štátnej moci“ mu v pondelok čínsky ľudový súd v meste Čchang-ša dal päťročný trest odňatia slobody. Prepustiť by ho podľa HRW teoreticky mohli v januári budúceho roka vzhľadom na dobu, ktorú už strávil vo väzbe.

Jang má v úmysle podať proti rozsudku odvolanie

Bývalá manželka odsúdeného právnika na sociálnych sieťach napísala, že na súdnom pojednávaní nebol prítomný obhajca a že Jang má v úmysle podať proti rozsudku odvolanie. HRW tvrdí, že súdne konanie sa v októbri 2025 konalo za zatvorenými dverami. „Cieľom tohto prípadu bolo nielen prenasledovať odvážneho právnika v oblasti ľudských práv, akým je Sie, ale aj zastrašiť všetkých právnikov, ktorí sa snažia ochraňovať práva Číňanov,“ uviedla vo vyhlásení zástupkyňa riaditeľa HRW pre Áziu Maya Wang. Organizácia vyzvala čínsku vládu na okamžité zrušenie verdiktu a bezpodmienečné prepustenie Janga.

Z kópie obžaloby z roku 2022, ktorú mala AFP k dispozícii, vyplýva, že úrady obvinili Janga z toho, že je „pod vplyvom protičínskych síl“ a „má v úmysle zvrhnúť politický systém“. Na svojich účtoch na sociálnych sieťach a v rozhovoroch pre domáce i zahraničné médiá sa údajne vyjadroval spôsobom, „ktorým útočil na autoritu štátu, socialistický systém a vedenie Komunistickej strany Číny“, čím poškodzoval ich „dobré meno“, píše sa v obžalobe.

Tento významný čínsky právnik si už vo väzení odsedel takmer dva roky po zadržaní v júli 2015 počas zásahu, ktorého cieľom sa stalo niekoľko stoviek ľudskoprávnych aktivistov a ich obhajcov. Tento zákrok, ku ktorému došlo tri roky po nástupe Si Ťin-pchinga do funkcie prezidenta, podľa AFP predznamenal prísnejšie zaobchádzanie úradov s disidentmi a prodemokratickými aktivistami.

Viac o téme: BasaUSAČínaSie Jang
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Osem rokov bez spravodlivosti: Belgický súd zamietol odvolanie rodiny v prípade smrti Jozefa Chovanca
Domáce
undefined
Slovensko uspelo na Európskom súde pre ľudské práva: Spor o podmienky vo väzbe vyhralo
Domáce
Tomio Okamura
Súd prerušil stíhanie Okamuru: Kauza nenávistných plagátov pokračuje len s hnutím SPD
Zahraničné
Prezident USA Donald Trump
BBC požiadala súd na Floride, aby zamietol žalobu podanú prezidentom Trumpom
Zahraničné

Odporúčame

Zoznam TV

Rozkvitnuté šafrany sfarbili lúku pri Dobšinej
Rozkvitnuté šafrany sfarbili lúku pri Dobšinej
Správy
Otvorenie cyklochodníka spájajúceho Beckov s Vážskou cyklomagistrálou
Otvorenie cyklochodníka spájajúceho Beckov s Vážskou cyklomagistrálou
Správy
Policajti zadržali vodiča na úteku
Policajti zadržali vodiča na úteku
Správy

Domáce správy

Minister zdravotníctva SR Kamil
Stretnutie odborníkov: Šaško a Viskupič apelujú na prevenciu rakoviny spôsobenej vírusom HPV
Domáce
Novinka na Slovensku: Prichádza
Novinka na Slovensku: Prichádza nástroj, ktorý pomôže nájsť cestu k lepšej práci
Domáce
AKTUÁLNE Obrovská tragédia pri
AKTUÁLNE Obrovská tragédia pri Trnave! Po náraze do stromu uhorel vodič
Domáce
Policajná naháňačka v Bratislave: Vodič pod vplyvom drog unikal kradnutým autom, zadržali ho v obchodnom centre
Policajná naháňačka v Bratislave: Vodič pod vplyvom drog unikal kradnutým autom, zadržali ho v obchodnom centre
Bratislava

Zahraničné

Pentagón opäť sprísnil obmedzenia
Pentagón opäť sprísnil obmedzenia pre médiá! Novinárov bude sprevádzať personál
Zahraničné
Dánska premiérka Mette Frederiksenová.
V Dánsku sa začali parlamentné voľby: Vedie strana úradujúcej premiérky
Zahraničné
Lietadlo Air Canada havarovalo.
Desivé zábery: Na webe sa objavilo VIDEO z leteckej havárie! Ukazuje sekundy tragickej zrážky
Zahraničné

Prominenti

AI módna polícia: Chaos
AI módna polícia: Chaos na červenom koberci a... Tejto herečke sa nedalo nič vytknúť!
Domáci prominenti
Bill Cosby
Bill Cosby už pozná svoj trest za sexuálne zneužitie: Obeti zaplatí astronomickú sumu!
Zahraniční prominenti
Brit Awards. Na snímke
Zazvonil zvonec a lásky je koniec: Kelly Osbourne 8 mesiacov po zásnubách... Rozchod!
Zahraniční prominenti
Humor Richarda Genzera zostal
Genzer sa v Let's Dance snaží, ale nejde mu karta: Jablonský nechápal, Polnišová si musela zakryť tvár
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Na testy išiel 139-krát!
Na testy išiel 139-krát! Poliak robí vodičák už 7 rokov, JEDNA banálna chyba v učení ho stála roky života
Zaujímavosti
Európa varuje 450 miliónov
Európa varuje 450 miliónov ľudí: Pripravte si TENTO 72-hodinový balíček, kým nie je neskoro! Máte doma TIETO zásoby?
Zaujímavosti
Rande skončilo FIASKOM: Žena
Rande skončilo FIASKOM: Žena skončila v nemocnici, z jej tela zmizol TENTO predmet! Prehľadali celú posteľ, no márne
Zaujímavosti
Jedno jablko denne a
Jedno jablko denne a netreba lekára? Fakty a mýty v medicíne
vysetrenie.sk

Dobré správy

Pomoc s podnikaním, ktorá
Pomoc s podnikaním, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk

Ekonomika

Kritické úseky pri Bystrici a Ružomberku sa konečne posúvajú: Diaľničiari hovoria o obrovských krokoch! (foto)
Kritické úseky pri Bystrici a Ružomberku sa konečne posúvajú: Diaľničiari hovoria o obrovských krokoch! (foto)
Dráma na ropnom trhu: Ceny najprv vystrelili, potom prišiel prudký pád! Čo sa deje?
Dráma na ropnom trhu: Ceny najprv vystrelili, potom prišiel prudký pád! Čo sa deje?
Svet technológií v šoku: Vo veku 43 rokov zomrel majiteľ miliardového fenoménu OnlyFans!
Svet technológií v šoku: Vo veku 43 rokov zomrel majiteľ miliardového fenoménu OnlyFans!
Úspech alebo neúspech? Takto dopadol predaj dlhopisov pre ľudí, pozrite si finálne čísla!
Úspech alebo neúspech? Takto dopadol predaj dlhopisov pre ľudí, pozrite si finálne čísla!

Šport

Shiffrinová a Aicherová v bitke o veľký glóbus: Online prenos z 1. kola slalomu žien vo finále SP
Shiffrinová a Aicherová v bitke o veľký glóbus: Online prenos z 1. kola slalomu žien vo finále SP
Lyžovanie
Najdlhší zápas v histórii NHL: Montreal a Detroit sa postarali o neuveriteľný hokejový maratón
Najdlhší zápas v histórii NHL: Montreal a Detroit sa postarali o neuveriteľný hokejový maratón
NHL
VIDEO Novým kráľom slovenského futbalu je Dávid Hancko, súboj Calzonu s Weissom má nečakané rozuzlenie
VIDEO Novým kráľom slovenského futbalu je Dávid Hancko, súboj Calzonu s Weissom má nečakané rozuzlenie
Slovensko
Šokujúci začiatok obrovského slalomu: Odermatt nedokončil, Braathen siaha na glóbus
Šokujúci začiatok obrovského slalomu: Odermatt nedokončil, Braathen siaha na glóbus
Lyžovanie

Auto-moto

Výstavba obchvatu Prešova podľa NDS napreduje
Výstavba obchvatu Prešova podľa NDS napreduje
Doprava
FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
Novinky
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Doprava
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Milióny navyše na zamestnancov: Kde sa dnes oplatí pracovať?
Milióny navyše na zamestnancov: Kde sa dnes oplatí pracovať?
Zaujímavé pracovné ponuky
7 signálov, že vás chcú vyhodiť: Tieto varovania v práci by ste nemali ignorovať
7 signálov, že vás chcú vyhodiť: Tieto varovania v práci by ste nemali ignorovať
Vzťahy na pracovisku
Túto jednu chybu robí 90 % ľudí na pohovore. Robíte ju aj vy bez toho, aby ste si to uvedomili?
Túto jednu chybu robí 90 % ľudí na pohovore. Robíte ju aj vy bez toho, aby ste si to uvedomili?
Pracovný pohovor
Štvrtina Slovákov nemá žiadnu finančnú rezervu. Najhoršie sú na tom mladí a ľudia s nízkym vzdelaním
Štvrtina Slovákov nemá žiadnu finančnú rezervu. Najhoršie sú na tom mladí a ľudia s nízkym vzdelaním
Kariera.sk TS

Varenie a recepty

36 receptov na slané a sladké rolády, ktoré si môžete pripraviť na Veľkú noc
36 receptov na slané a sladké rolády, ktoré si môžete pripraviť na Veľkú noc
Môj veľkonočný hit: Šalát, ktorý robím na litre a mizne rýchlejšie než šibači.
Môj veľkonočný hit: Šalát, ktorý robím na litre a mizne rýchlejšie než šibači.
Chyby pri príprave veľkonočnej plnky: 4 veci, ktoré ju môžu pokaziť
Chyby pri príprave veľkonočnej plnky: 4 veci, ktoré ju môžu pokaziť
Rady a tipy
Koľko múky na zahustenie? Jednoduchý pomer na omáčku či guláš
Koľko múky na zahustenie? Jednoduchý pomer na omáčku či guláš
Rady a tipy

Technológie

Teleskop Jamesa Webba odhalil pekelný svet: Nepodobá sa žiadnej planéte, ktorú poznáme
Teleskop Jamesa Webba odhalil pekelný svet: Nepodobá sa žiadnej planéte, ktorú poznáme
Vesmír
Ceny televízie idú hore a môže za to aj konsolidácia, upozorňuje TÚSR. Mení sa aj to, ako ju ľudia sledujú
Ceny televízie idú hore a môže za to aj konsolidácia, upozorňuje TÚSR. Mení sa aj to, ako ju ľudia sledujú
Operátori
Prečo ľudia veria, že pyramídy postavili mimozemšťania? Von Däniken na tom postavil biznis, ktorý funguje dodnes
Prečo ľudia veria, že pyramídy postavili mimozemšťania? Von Däniken na tom postavil biznis, ktorý funguje dodnes
Bulvár
Ukrajinský dron za pár tisíc zničil ruský bojový vrtuľník za 15 miliónov eur. Operácia trvala 1,5 mesiaca
Ukrajinský dron za pár tisíc zničil ruský bojový vrtuľník za 15 miliónov eur. Operácia trvala 1,5 mesiaca
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!
Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!
Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd
Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd

Pre kutilov

Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Okrasná záhrada
Teraz je ideálny čas! Ako vydezinfikovať skleník pred prvou výsadbou
Teraz je ideálny čas! Ako vydezinfikovať skleník pred prvou výsadbou
Záhrada
Jednoduché zapichovanie oporných kolíkov na paradajky: Lukáš vyrobil šikovný prípravok zo starej rúry
Jednoduché zapichovanie oporných kolíkov na paradajky: Lukáš vyrobil šikovný prípravok zo starej rúry
Dvor a záhrada
Priesady sa vyťahujú za svetlom? Skúste ich napraviť šikovným trikom s alobalom
Priesady sa vyťahujú za svetlom? Skúste ich napraviť šikovným trikom s alobalom
Záhrada

Priesvitné vrstvy sú späť: Tento trend je odvážny, no prekvapivo nositeľný
Móda
Priesvitné vrstvy sú späť: Tento trend je odvážny, no prekvapivo nositeľný
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
AKTUÁLNE Obrovská tragédia pri
Domáce
AKTUÁLNE Obrovská tragédia pri Trnave! Po náraze do stromu uhorel vodič
BRUTÁLNA naháňačka v Bratislave:
Domáce
BRUTÁLNA naháňačka v Bratislave: Policajti spacifikovali muža (36) pred zrakmi ľudí, v žilách mal drogy
Ako z 90. rokov?!
Domáce
Ako z 90. rokov?! Obcou na Orave mal otriasť výbuch auta, poškodené je aj ďalšie vozidlo
Trh zaplavili NEBEZPEČNÉ spotrebiče!
Domáce
Trh zaplavili NEBEZPEČNÉ spotrebiče! Inšpekcia varuje, niektorý z nich môže byť aj u vás: NEPOUŽÍVAJTE ich

Ďalšie zo Zoznamu