Čínskeho obhajcu ľudských práv odsúdili na päť rokov väzenia: TOTO je dôvod

PEKING - Čínskeho právnika špecializujúceho sa na ľudské práva odsúdili vo vlasti na päť rokov väzenia za podnecovanie k protištátnej činnosti, oznámila v pondelok večer organizácia Human Rights Watch (HRW) so sídlom v USA. Sie Jang podľa nej roky čelil perzekúcii a bol sledovaný úradmi pre svoje výroky považované za kritické voči komunistickej vláde v Pekingu, informuje agentúra AFP.
Janga, ktorý zastupoval kresťanských a prodemokratických aktivistov, zadržali v januári 2022, keď trval na prepustení mladej učiteľky, násilne umiestnenej do psychiatrickej liečebne za to, že kritizovala cenzúru vo vzdelávaní. Za „podnecovanie k podvracaniu štátnej moci“ mu v pondelok čínsky ľudový súd v meste Čchang-ša dal päťročný trest odňatia slobody. Prepustiť by ho podľa HRW teoreticky mohli v januári budúceho roka vzhľadom na dobu, ktorú už strávil vo väzbe.
Jang má v úmysle podať proti rozsudku odvolanie
Bývalá manželka odsúdeného právnika na sociálnych sieťach napísala, že na súdnom pojednávaní nebol prítomný obhajca a že Jang má v úmysle podať proti rozsudku odvolanie. HRW tvrdí, že súdne konanie sa v októbri 2025 konalo za zatvorenými dverami. „Cieľom tohto prípadu bolo nielen prenasledovať odvážneho právnika v oblasti ľudských práv, akým je Sie, ale aj zastrašiť všetkých právnikov, ktorí sa snažia ochraňovať práva Číňanov,“ uviedla vo vyhlásení zástupkyňa riaditeľa HRW pre Áziu Maya Wang. Organizácia vyzvala čínsku vládu na okamžité zrušenie verdiktu a bezpodmienečné prepustenie Janga.
Z kópie obžaloby z roku 2022, ktorú mala AFP k dispozícii, vyplýva, že úrady obvinili Janga z toho, že je „pod vplyvom protičínskych síl“ a „má v úmysle zvrhnúť politický systém“. Na svojich účtoch na sociálnych sieťach a v rozhovoroch pre domáce i zahraničné médiá sa údajne vyjadroval spôsobom, „ktorým útočil na autoritu štátu, socialistický systém a vedenie Komunistickej strany Číny“, čím poškodzoval ich „dobré meno“, píše sa v obžalobe.
Tento významný čínsky právnik si už vo väzení odsedel takmer dva roky po zadržaní v júli 2015 počas zásahu, ktorého cieľom sa stalo niekoľko stoviek ľudskoprávnych aktivistov a ich obhajcov. Tento zákrok, ku ktorému došlo tri roky po nástupe Si Ťin-pchinga do funkcie prezidenta, podľa AFP predznamenal prísnejšie zaobchádzanie úradov s disidentmi a prodemokratickými aktivistami.