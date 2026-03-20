Osem rokov bez spravodlivosti: Belgický súd zamietol odvolanie rodiny v prípade smrti Jozefa Chovanca

BRATISLAVA - Ministerstvo spravodlivosti SR a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR berú na vedomie rozhodnutie belgického odvolacieho súdu v Monse o zamietnutí odvolania rodiny v súvislosti s úmrtím slovenského občana Jozefa Chovanca po incidente na belgickom letisku Charleroi. Deklarujú, že SR pokračuje v konaní na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP). Informovali o tom z rezortu diplomacie.
„Rozhodnutie súdu rešpektujeme, avšak považujeme za potrebné vyjadriť poľutovanie nad tým, že napriek neštandardne dlhému konaniu súd vo svojom rozhodovaní neprihliadol na argumenty a relevantné skutočnosti predložené prostredníctvom znaleckých posudkov, ktoré boli vyhotovené na základe žiadosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky,“ uviedol minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).
Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) podotkol, že rodina Chovanca sa osem rokov nevie na belgických súdoch dovolať spravodlivosti. „A napriek tomu, že Slovenská republika vždy rešpektuje nezávislosť súdov a ich rozhodnutia, nemôžeme sa tváriť, že je všetko v poriadku. Po zásahu na belgickom letisku zomrel občan Slovenskej republiky za doposiaľ plne nevysvetlených okolností bez vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti voči konkrétnych osobám alebo organizáciám, čo je pre nás absolútne neprijateľné,“ vyhlásil s tým, že SR bude pokračovať v konaní, ktoré súčasná vláda iniciovala po nástupe. „Využijeme všetky možnosti, ktoré nám dáva európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách. Naďalej ostávame v kontakte s rodinou zosnulého, ktorej poskytujeme zo strany nášho veľvyslanectva v Bruseli všetku potrebnú súčinnosť,“ dodal Blanár.
Zomrel tri dni po policajnom zásahu
Chovanec zomrel v nemocnici v Belgicku 27. februára 2018, tri dni po policajnom zásahu v cele na letisku Charleroi. Zadržali ho ešte pred odletom v lietadle smerujúcom na Slovensko za to, že sa údajne správal agresívne k posádke i voči privolaným policajtom.
V auguste 2020 unikli videozáznamy z policajnej cely, na ktorých vidieť, ako sa Chovanec sebapoškodzuje: búcha hlavou o dvere cely a krváca. Následne sa ho policajti pokúšajú spacifikovať. Muž má pritom tvár zakrytú dekou, policajti sa smejú a jedna policajtka dvíha ruku a hajluje. Posudok belgických lekárov ukázal, že príčinou smrti Chovanca boli silné nárazy hlavou, ktoré mu spôsobili opuch mozgu. Lekári zároveň skonštatovali, že zastavenie činnosti srdca vyvolala až injekcia od zdravotníkov, ktorí sa ho snažili upokojiť.
Belgický súd vlani v septembri vyniesol rozsudok, podľa ktorého za smrť Chovanca nik nenesie trestnoprávnu zodpovednosť a išlo o poľutovaniahodný súbeh tragických okolností. Minister zahraničných vecí Blanár vtedy označil rozhodnutie za škandalózne a avizoval, že SR proti rozsudku podá sťažnosť na ESĽP v Štrasburgu. Slovenská republika podala 27. februára medzištátny podnet na Európsky súd pre ľudské práva proti Belgickému kráľovstvu v súvislosti s úmrtím Chovanca na letisku Charleroi.