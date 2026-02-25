Veľký obrat na súdoch: Žilinka vstupuje do sporov policajtov! Ich odvolanie bolo protiprávne

BRATISLAVA - Prokurátor Generálnej prokuratúry (GP) SR vstúpil do 24 konaní vedených na Správnych súdoch v Bratislave a Banskej Bystrici vo veciach správnych žalôb, ktoré boli podané proti personálnym rozkazom vydaným voči policajtom bez súhlasu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Prokurátor zároveň súdom navrhol zrušenie personálnych rozkazov z dôvodu ich nezákonnosti.
„Prokurátor Generálnej prokuratúry SR využijúc zákonné oprávnenie vstúpil do 24 konaní vedených na Správnych súdoch v Bratislave a Banskej Bystrici vo veciach správnych žalôb podaných proti personálnym rozkazom vydaným voči policajtom bez súhlasu Úradu na ochranu oznamovateľov. Prokurátor zároveň súdom predložil stanoviská k správnym žalobám s návrhom na zrušenie personálnych rozkazov z dôvodu ich nezákonnosti,“ napísal Žilinka.
Na rozhodnutie reagoval pred stredajším rokovaním vlády aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Vníma to ako potvrdenie toho, že Žilinka stojí na strane skupiny policajtov. „Je to pre mňa prekvapujúce, ale podľa toho sa zariadime,“ uviedol Šutaj Eštok.
Reakcia advokáta Petra Kubinu
Vstup prokuratúry do konaní ocenil advokát skupiny policajtov Peter Kubina. Na sociálnej sieti informoval, že sa týka správnych žalôb, ktoré v posledných dvoch rokoch podávali v mene nezákonne odstavených policajtov. Ide podľa neho o policajtov z Národnej kriminálnej agentúry a Úradu inšpekčnej služby. Šutaj Eštok sa podľa Kubinu na nich rozhodol „realizovať svoju politickú pomstu bez ohľadu na zákon a fakty len za to, že títo policajti riadne vykonávali svoje povolanie, čo postupne potvrdzujú aj súdy“.
Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) rešpektuje právo GP SR vstúpiť do konaní, nepovažuje to však za bežný, štandardný krok. Hoci špekulovať o motívoch generálneho prokurátora nechcel, priznal, že ho to prekvapilo. „Je zaujímavé, že po toľkých rokoch, počas ktorých sa takto nevyjadroval, v tomto prípade tak urobil, je to však otázka pre neho,“ skonštatoval minister pred stredajším rokovaním vlády.
Minister vnútra po nástupe do funkcie dočasne pozbavil výkonu štátnej služby viacerých policajtov vrátane tzv. čurillovcov. Odôvodnil to podozrením zo spáchania trestného činu. Keďže mali policajti status chráneného oznamovateľa, podľa ÚOO sa mal minister najprv obrátiť naň.