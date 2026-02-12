SNS to s návrhom na zmiernenie trestov za extrémizmus prestrelila: ŠOK veď proti sú aj voliči Republiky!

BRATISLAVA - Najnovší prieskum verejnej mienky odhalil výraznú nevôľu Slovákov voči návrhu na znižovanie trestov za extrémistické trestné činy. Návrh, ktorý presadzovala Slovenská národná strana (SNS), narazil na odpor naprieč spoločnosťou a podľa zistení prieskumu ho odmietajú aj voliči koaličných strán, dokonca aj kontroverzne vnímanej mimoparlamentnej Republiky.
Prieskum realizovala agentúra SCIO pod vedením jej šéfa Tomáša Klusa v dňoch 20. až 27. januára 2026 na vzorke 4 000 respondentov, pričom v každom kraji odpovedalo 500 ľudí. Respondenti odpovedali práve v období, keď sa medzi koaličnými partnermi diskutovalo o tom, či sa návrh SNS dostane na rokovanie aktuálnej schôdze Národnej rady SR.
Koalícia zrejme stiahla návrh aj pre aktuálne nálady voličov
Výsledky ukázali, že návrh na stiahnutie týchto bodov z programu parlamentu pomerne presne kopíroval spoločenskú náladu. Výrazný nesúhlas s novelou zákona sa ukázal aj medzi voličmi koaličných strán. V prípade voličov Smer-SD aj Hlas-SD väčšina návrh odmieta. Pri sympatizantoch SNS sú názory rozdelené takmer presne na polovicu.
"Pri takýchto číslach to nemohlo dopadnúť inak ako stiahnutím týchto bodov z programu rokovania NR SR," uviedol hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus.
Výsledky sú nasledujúce. Vyše 40 percent opýtaných nesúhlasí s návrhom novely Trestného zákona pri extrémistických trestných činoch. Určite nesúhlasí o niečo menej, no stále vyše 35 percent opýtaných.
Tieto negatívne postoje k novele dokonca prevládajú aj u voličského tábora Republiky, ktorá vzišla z extrémisticky vnímanej Ľudovej strany Naše Slovensko. "Zaujímavosťou je, že dokonca aj voliči hnutia Republika tento návrh väčšinovo odmietali. Jedinou skupinou, u ktorej mal síce minimálnu, ale predsa len väčšinovú podporu, boli sympatizanti Práva na pravdu Zoroslava Kollára," podotkol Klus.
Prišiel veľký záujem, no s ním aj nesúhlas
Podľa neho SNS síce návrhom vyvolala veľký záujem verejnosti, no zároveň musela počítať s odporom. "Ak bolo cieľom vyvolanie veľkej pozornosti, to sa predstaviteľom Slovenskej národnej strany predmetným návrhom nepochybne podarilo. Aj oni si však museli byť vedomí, že v tomto prípade idú proti sebe aj proti svojim koaličným partnerom. Nehovoriac o druhej, dnes väčšinovej časti rozhodnutých voličov podporujúcich nekoaličné strany," doplnil Klus.