AKTUÁLNE V Komárne spadla časť strechy klientského centra: Jedna osoba ZOMRELA! Zasahujú všetky zložky

KOMÁRNO - Pri páde časti strechy z klientského centra v Komárne prišla o život jedna osoba. Na mieste sú všetky zložky.
"Dnes v doobedných hodinách došlo v Komárne na Záhradníckej ulici k pádu časti strechy z budovy Klientskeho centra," uviedla polícia. Podľa doteraz zistených informácií prišla o život jedna osoba a jedna osoba bola zranená.
Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky a taktiež bol na miesto vyslaný aj záchranársky vrtuľník. "Bližšie informácie poskytneme keď to situácia umožní," dodali.
Do Komárna smeruje aj minister vnútra Matúš Šutak Eštok (Hlas-SD). "S hlbokým zármutkom som prijal informáciu o tragickej udalosti pred klientským centrom v Komárne. Záchranné zložky na mieste vykonávajú všetky potrebné úkony," uviedol.