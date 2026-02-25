Streda25. február 2026, meniny má Frederik, Frederika, zajtra Viktor

BIZÁR na najväčšej lietadlovej lodi sveta: Tisíce námorníkov sa cítia ako v kanáli, počas misie upchalo záchody!

Najväčšia americká lietadlová loď USS Gerald R. Ford
Najväčšia americká lietadlová loď USS Gerald R. Ford (Zdroj: profimedia.sk)
WASHINGTON – Americké námorníctvo používa v rámci misií a pri rôznych cvičeniach na otvorenom mori a v oceáne najväčšiu lietadlovú loď na svete. USS Gerald Ford je skutočne pýchou na mori. Je to však len obal. V útrobách lode bojujú Američania s veľkými problémami, ktoré spôsobujú nepohodlie všetkým námorníkom a aj personálu. Záchody sa nedajú splachovať.

Americké námorníctvo disponuje najmodernejšou technikou, aká na svete existuje. Námorníci musia mať zabezpečené na otvorenom mori všetky základné potreby, aby sa predišlo frustrácii počas plnenia misie. Bohužiaľ, ale pri USS Gerald Ford sa opätovne objavujú správy, že na palube je problém s kanalizáciou. Informuje o tom Navy Times. 

Je zarážajúce, že najväčšia lietadlová loď na svete, ktorej výroba stála 13 miliárd dolárov, má problémy podobného charakteru. Len nedávno ju pritom námorníctvo USA použilo pri útoku na Venezuelu. Na palube je 650 záchodov a 4 600 námorníkov (k tomu pridajme ešte personál) sa neustále sťažujú na ich nefunkčnosť. 

Problém so splachovaním

Komplikácie so splachovaním nastali po zavedení systému "vákuového kanalizačného systému", ktorý prepravuje a likviduje odpadovú vodu nasávaním fekálií cez potrubie pomocou tlaku (VCHT - Vacuum Collection, Holding and Transfer). Ide o systém, ktorý používajú aj veľké výletné lode. Cieľom je ušetriť vodu pri samotnom splachovaní. 

Ako však uvádza hovorca Veliteľstva amerických námorných síl David Carter, tieto problémy nemali vplyv na žiadnu z aktívnych misií, ktorej sa USS Gerald Ford zúčastnila. "Boli to len ojedinelé incidenty, z ktorých ani jeden nespôsobil spúšť v kanalizačnom systéme. Oprava trvá v priemere 30 minút až dve hodiny, pričom počas tejto doby zvyšok systému funguje," dodal Carter. 

Po sociálnych sieťach koluje aj niekoľko videí, ktoré majú údajne pochádzať z paluby USS Gerald Ford. Ako však upozorňuje viacero užívateľov, videá sú z roku 2023 a zaznamenané na iných lodiach, prípadne nemá ísť vôbec o americké námorníctvo.

Napriek tomu treba poznamenať, že najväčšia lietadlová loď na svete má skutočne dlhodobé problémy s kanalizáciou. Na druhej strane je zaujímavé, že údajne sa neobjavili žiadne záznamy o servisných hovoroch so žiadosťou o pomoc. Námorníctvo USA trvá na tom, že tieto problémy nebránia pripravenosti plavidla na nasadenie do misie, a to ani v čase, keď USA pripravujú potenciálne útoky na Irán. 

205 porúch za štyri dni 

NPR však zverejnilo správu, kde sa uvádza, že loď od roku 2023 požadovala pomoc s problémovými toaletami celkom 42-krát, z toho 32 žiadostí prišlo len v roku 2025. Počas štyroch dní (od 24. júna 2025), keď USS Gerald Ford opustila námornú základňu v Norfolku a presunula sa do oblasti Južného veliteľstva USA, došlo podľa správy k 205 poruchám splachovania. V jednej dokonca obviňovali námorníkov, že nesprávne používajú splachovací systém, čo viedlo k jeho poškodeniu. 

Carter sa vyjadril, že z lode prichádzal počas operácie pri Venezuele v priemere jeden servisný hovor denne, pričom veľmi často sa spomínalo "splachovanie nevhodného materiálu". Zo záchodov mali údržbári vybrať tričká či hlavice od mopov. 

Opravy za takmer pol miliardy 

Úrad pre zodpovednosť vlády (Government Accountability Office) už v roku 2020 informoval, že kanalizačné potrubie na USS Gerald Ford je príliš úzke na to, aby ho dostatočne poslúžilo pre viac ako 4 000 členov posádky (v súčasnej dobe 4 600). Na prepláchnutie a uvoľnenie celého kanalizačného systému sa použila špeciálna chemikália, na ktorú sa vynaložilo 400-tisíc dolárov za jedno prepláchnutie.  

Frustrácia a vyčerpanosť posádky USS Gerald Ford sa navyše ešte vystupňovala, pretože velenie už druhýkrát predĺžilo misiu. Čochvíľa pôjde o prekonanie rekordu za nepretržité nasadenie amerického námorníctva. V súčasnej dobe kotví loď pri Kréte na základni Souda Bay. Má sa tam zdržať do 28. februára. Oficiálne zdroje uvádzajú, že zastávka bola nutná pre doplnenie paliva. 

