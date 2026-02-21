Trump opäť ZASPAL! Na Rade mieru mu padli viečka aj celá hlava, PREBRAL ho až potlesk

WASHINGTON – V americkom Washingtone prebieha zasadnutie medzinárodnej organizácie tzv. Rady mieru, ktorej cieľom je podporovať mierové operácie na celom svete. Prítomné sú mnohé súčasné aj bývalé svetové špičky. Odhliadnuc od dlhotrvajúceho vojnového stavu na Ukrajine, sú to od začiatku roka práve USA, ktoré búrajú múry svetovej bezpečnosti. Najprv zahájili útok na Venezuelu, poslali bojové lode k Iránu a na Kubu uvalili palivové embargo. Človek by si povedal, že práve prezident Trump bude čulý ako rybička a všetky prejavy si vypočuje do posledného slova. Opak bol ale pravdou.
Počas zasadnutia Rady mieru vo Washingtone D.C. vystúpilo s prejavmi mnoho súčasných aj bývalých svetových lídrov. Nebolo ich málo, no každý prísediaci pozorne počúval. Prezident USA Donald Trump rečnil zhruba 45 minút, no zrejme si myslel, že týmto to pre neho končí. Ďalším kolegom už nevenoval veľkú pozornosť. V jednom okamihu dokonca zaspal.
Najprv sa vyrečnil, potom zaspal
Počas prejavu bývalého britského premiéra Tonyho Blaira si obecenstvo v sále začalo všímať, že prezidentovi USA padli viečka a následne veľmi nápadne zvesil aj hlavu. Informuje o tom Daily Beast. Stalo sa tak len necelú hodinu po tom, ako sám rečnil. Potom zvesil hlavu aj počas rečnenia kuvajtského šejka Jarraha Jabera Al-Ahmada Al-Sabaha. Šéfa Bieleho domu prebral až potlesk obecenstva. Strhol sa a prudko otvoril oči. Na bok sa nahol aj počas prejavu bahrajnského vládcu.
Zaspal aj počas zasadnutia kabinetu
Zarážajúce je, že v prípade Donalda Trumpa sa to nestalo prvý raz. Prezident USA zaspal už aj na zasadnutiach v Bielom dome. V decembri zvesil hlavu počas zasadnutia kabinetu. Následne pred kamerami tvrdil, že zavrel oči, pretože ho to nudilo. "Bolo to trochu nudné, ale nespal som. Kamery ma zachytili v momente, keď som trochu zažmurkal," tvrdil.
Na snímkach zo zasadnutia bolo ale jasne vidieť, že Trump na dlhšiu chvíľu zavrel oči a spustil hlavu nadol. Okrem toho je toto najnovšie tvrdenie v protiklade s tým, čo vyhlasoval len nedávno, a síce, že Radu mieru vyhlásil za najvýznamnejšiu a najdôležitejšiu medzinárodnú organizáciu v súčasnom svete.
Podobné prejavy náhlej nepozornosti len umocňujú teórie o zhoršenom zdravotnom stave Donalda Trumpa a vyvolávajú otázky o jeho spôsobilosti vykonávať úrad prezidenta. Trump (79) bol zvolený druhýkrát do prezidentského úradu ako vôbec najstarší prezident v dejinách.
Trumpova iniciatíva na vytvorenie BoP
Rada mieru (Board of Peace - BoP) je medzinárodná organizácia s deklarovaným cieľom podporovať mierové operácie na celom svete. Založil ju americký prezident Donald Trump, ktorý jej aj predsedá. V rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 2803 je BoP uvedená ako orgán poverený dohľadom nad procesmi mierového plánu pre Gazu. Formálne bola zriadená počas zasadnutia 56. Svetového ekonomického fóra v januári 2026.