Peru má novú premiérku: Prezident Balcázar šokoval vymenovaním Mirallesovej namiesto de Sota

LIMA - Nový dočasný peruánsky prezident José María Balcázar v utorok nečakane vymenoval ekonómku Denisse Mirallesovú za premiérku. Urobil tak napriek tomu, že niekoľko dní predtým vyhlásil, že na túto pozíciu vymenuje bývalého prezidentského kandidáta Hernanda de Sota. Informuje o tom agentúra AFP.
Mirallesová pôsobila za Balcázarovho zosadeného predchodcu Josého Jerího ako ministerka hospodárstva. V jej kabinete je aj šesť ministrov z predchádzajúcej vlády. Päť z 19 ministerstiev povedú ženy.
„Krajina potrebuje rozhodné riadenie ekonomiky, nekompromisný boj proti organizovanému zločinu a zachovanie stability,“ uviedla vo vyhlásení prezidentská kancelária. Balcázar bude vo funkcii do 28. júla, keď ho vystrieda víťaz prezidentských volieb, ktoré sa uskutočnia 12. apríla. O prezidentský úrad sa uchádza 36 kandidátov.
Peru zažíva od roku 2016 obdobie politickej nestability, počas ktorého mala táto juhoamerická krajina osem prezidentov. Jerího odvolal Kongres 17. februára po necelých štyroch mesiacoch vo funkcii. Hlavným dôvodom boli korupčné škandály a utajené stretnutia s čínskym podnikateľom, ktoré viedli k strate politickej dôvery.