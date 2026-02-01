TOTÁLNY prepad ruskej ekonomiky? Influencerka vo VIDEU odhaľuje DESIVÚ pravdu: Práve držím v rukách byt

Pondelok2. február 2026, meniny má Erich, Erik, Erika, zajtra Blažej

MOSKVA - Niektorí obyvatelia Ruska nevedia, či majú nad súčasnou situáciou len roniť slzy, alebo sa len pousmiať. Vojna na Ukrajine a následné ekonomické sankcie zo strany Západu spôsobili veľké straty, ktoré sa pretavili aj do cien nehnuteľností. Za niektoré požadujú kupujúci smiešne sumy.

Bohatí obyvatelia Moskvy nepociťujú trápenie z vojny a sankcií tak, ako Rusi žijúci v iných častiach federácie. Príkladom je aj istá influencerka, ktorá komicky, ale pravdico opísala, ako vyzerá situácia na trhu s nehnuteľnosťami. 

"Práve držím v rukách byt vo Vorkute," smeje sa pred zrkadlom, pričom video natáča s jedným z najnovších iPhonov. I keď pre sankcie sú v Rusku produkty od spoločnosti Apple veľmi predražené, pre bohatých obyvateľov Moskvy ide o stále žiadaný tovar. Následne vo videu ukáže screenshoty niektorých cien nehnuteľností. 

Extrémne nízke ceny za byty 

The Irish Sun prichádza s desivou skutočnosťou. Cena najlacnejšieho bytu vo Vorkute je 83 000 rubľov. Nový iPhone 17 Pro Max sa ale v Rusku pohybuje v cene okolo 200 740 rubľov. Za tieto peniaze si v Rusku môžete kúpiť byt 3+1 v slušnom stave. 

Vorkuta je tretí najväčším ruský región. Rozprestiera sa sevenr od polárneho kruhu a žije tu približne 50 000 obyvateľov. Podmienky sú tu drastické počas celého roka. "Za najlacnejší byt vo Vorkute (garsónka o rozlohe 34,4 metrov štvorcových) zaplatíte momentálne o 60 percent menej, ako za nový iPhone," opísal situáciu expert na medzinárodnú ekonomiku Charles Lichfield. Ceny za byty s rozlohou od 57 metrov štvorcových a so samostatnou spálňou sa pohybujú do 950 libier. 

Peniaze z Číny 

"Sme v bode, kedy Rusko v podstate vyčerpalo svoj rezervný fond. Ekonomiku to postihlo už skôr, ale Putin bol prefíkaný, aby to postihlo iné regióny a Moskvu a Petrohrad nie," hovorí s tým, že Rusku už požičiava peniaze Čína, ktorá tak robí len od konca roku 2025.

Sankcie ochromili export ruskej ropy a zemného plynu, pričom v meste Vorkura išlo o základný zdroj príjmu. Súčasná situácia preto ešte viac prehlbuje rozdiely medzi bohatou a chudobnou časťou obyvateľstva. 

