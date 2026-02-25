Streda25. február 2026, meniny má Frederik, Frederika, zajtra Viktor

Koalícia o voľbe poštou: Šutaj Eštok o zmenách netuší, minister Takáč by však pravidlá najradšej zmenil

Matúš Šutaj Eštok
Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
TASR

BRATISLAVA - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nemá vedomosť o tom, že by sa chystala zmena pri voľbe poštou zo zahraničia. Štátny tajomník ministerstva investícií Radomír Šalitroš mieni, že vyjadrenia o zrušení voľby poštou sú špekulácie. Uviedli to pred začiatkom stredajšieho výjazdového rokovania vlády v Smoleniciach.

„Pri volebných zákonoch sme v Hlase dlhodobo hovorili o tom, že naším cieľom je, aby sa zmenil jeden volebný obvod a moc sa vrátila do rúk regiónom. To je priorita. Takúto zmenu sme pripravení kedykoľvek podporiť, ale o žiadnych iných zmenách nemám informácie,“ povedal Šutaj Eštok.

Na stole podľa šéfa rezortu spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) nie je otázka zrušenia voľby poštou zo zahraničia, ale jej úprava, aby bola v súlade s Ústavou SR. „Aby bola zachovaná tajnosť voľby tak, ako to predpokladá ústava, a zachovaná proporcionalita toho, kto má nejaký vzťah k Slovensku z hľadiska príslušnosti k trvalému bydlisku alebo plateniu daní, a možnosťou voľby,“ skonštatoval Susko. Je podľa neho čas, aby sa vláda zamyslela, ako by sa to malo upraviť. Tvrdí, že v koalícii sú na túto tému rôzne názory a je otázne, či sa zmena udeje ešte v tomto volebnom období. „To, že nikto doteraz nenamietal ústavnosť problému, neznamená, že je to v poriadku. Treba dať veci na správny právny rámec,“ dodal minister spravodlivosti.

Osobný pohľad ministra Takáča

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) si nemyslí, že by koalícia pristúpila k zrušeniu možnosti voľby poštou zo zahraničia. Priznáva však, on sám by sa na to „pozrel“. Nie je stotožnený s tým, že vo voľbách chcú hlasovať a o smerovaní krajiny rozhodovať tí, ktorí žijú dlhodobo v cudzine. „Nie je jednoducho správne, ak niekto žije desiatky rokov v zahraničí, na Slovensko príde, ak si potrebuje vybaviť lekárov, spraviť si zuby, a chce rozhodovať o krajine, pričom vôbec nevie, ako sa v nej naozaj žije,“ vysvetlil Takáč.

Šalitroš si myslí, že vyjadrenia o úprave volebného zákona neodrážajú reálne plánované kroky. „Myslím si, že sú to len špekulácie,“ uviedol pred novinármi. Šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) nemá podľa vlastných slov vedomosť, že by sa voľba poštou zo zahraničia mala zrušiť. „Priznám sa, o tomto nemám žiadnu informáciu,“ poznamenal.

S informáciou o obmedzení hlasovania zo zahraničia pri voľbách prišlo v utorok (24. 2.) opozičné PS. Malo by sa udiať zmenou zákona, a to tak, že namiesto hlasovania poštou, ako to je možné dnes, bude musieť občan SR žijúci v zahraničí navštíviť ambasádu a odvoliť tam. PS sa odvolalo na informácie z viacerých úradov aj rezortov.

