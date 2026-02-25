Streda25. február 2026, meniny má Frederik, Frederika, zajtra Viktor

Vtáčia chrípka na Skalických rybníkoch: Úrady nariadili súpis chovov a prísne opatrenia v regióne

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
SKALICA - Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Senica nariadila mimoriadne veterinárne opatrenia po potvrdení vysokopatogénnej aviárnej influenzy - vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov na Skalických rybníkoch v okrese Skalica. Vírus subtypu H5N1 potvrdilo Národné referenčné laboratórium 20. februára. Opatrenia platia do odvolania. Samospráva o tom informovala na svojom webe.

Pozitívny nález sa týkal uhynutých labutí nájdených 18. februára v lokalite Skalické rybníky. Na základe výsledkov vyšetrenia RVPS vymedzila infikované pásmo, ktoré zahŕňa katastrálne územia miest Skalica a Holíč a obcí Kátov a Vrádište, najmä oblasti v trojkilometrovom okruhu od miesta nálezu v okolí vodných plôch.

RVPS nariadila mestám a obciam vykonať do 2. marca súpis všetkých chovov hydiny a iného vtáctva držaného v zajatí vrátane približných počtov kusov podľa druhov a kategórií. Chovatelia sú zároveň povinní zabezpečiť zvýšené opatrenia biologickej bezpečnosti, najmä dezinfekciu pri vstupoch do chovov, zamedzenie kontaktu domácej hydiny s voľne žijúcimi vtákmi a používanie zdravotne bezchybnej vody na napájanie.

Mesto Skalica na sociálnej sieti informovalo občanov, že chovatelia majú do 27. februára počas úradných hodín písomne oznámiť približné počty chovaného vtáctva (hydina a iné vtáky držané v zajatí) vrátane identifikačných údajov. Údaje je možné doručiť na mestský úrad.

Prísny zákaz zhromažďovania hydiny

Opatrenia zahŕňajú aj zákaz zhromažďovania hydiny na trhoch, výstavách a iných podujatiach v infikovanom pásme, zákaz lovu voľne žijúceho vtáctva a zákaz vypúšťania pernatej zveri zo zajatia do voľnej prírody. Poľovnícke združenia majú zabezpečiť zvýšený monitoring populácií voľne žijúcich vtákov a hlásiť nálezy uhynutých kusov príslušnému orgánu.

RVPS upozorňuje chovateľov, aby bezodkladne hlásili akékoľvek príznaky ochorenia, ako je pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 20 percent, pokles znášky o viac ako päť percent trvajúci dlhšie ako dva dni, zvýšená úmrtnosť alebo klinické príznaky typické pre vtáčiu chrípku.

Na Záhorí v piatok 20. februára potvrdili okrem štyroch pozitívnych nálezov u voľne žijúcich labutí nákazu aj v chove nosníc. Do piatka uhynulo viac ako 1300 kusov hydiny. Prebehnúť malo neškodné odstraňovanie uhynutej hydiny a depopulácia chovu do 21. februára. Kadávery majú byť zlikvidované prostredníctvom kafilérie.

