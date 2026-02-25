Šéf úradu vlády Gedra sa dostal do sporu s francúzskou ambasádou: Vo Francúzsku to máme TAKTO! Vytiahli aj dátumy

BRATISLAVA – Francúzske veľvyslanectvo sa ohradilo voči slovám vlády Juraja Gedru. Šéf úradu vlády spája návštevy diplomatov na Ústavom súde s rozhodnutím, ktoré súd urobil v súvislosti s novelou o mimovládkach.
Na začiatku celej kauzy bola novela zákona o neziskových organizáciách, ktorá zavádzala pre mimovládne organizácie napríklad povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti a sprístupňovať informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami. Už v čase, keď ju parlament prijímal, čelila kritike nielen od samotných mimovládok, ale aj opozície. Novelu napadla na Ústavnom súde SR skupina opozičných poslancov, ako aj verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.
Verdikt padol v decembri 2025 na neverejnom zasadnutí. Ústavný súd rozhodol, že novela nie je v súlade s Ústavou SR a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a dal je tým stopku. S tým však nie je spokojná koalícia. Našla si preto iný spôsob, ako viac kontrolovať mimovládok. Na vláde prijala minulý týždeň rozhodnutie, v ktorom sa píše o všetkých možných zákonných kontrolách, ktoré majú byť vykonané. Na jeho základe už rozposielajú rôznym inštitúciám listy, aby kontrolu mimovládnych organizácií skoordinovali.
Vedúci úradu vlády vo videu, ktoré zverejnil začiatkom týždňa, tvrdí, že je to reakcia na rozhodnutie Ústavného súdu, ktoré označil za absurdné. Gedra pri obhajobe týchto krokov argumentoval aj tým, že viacerí zahraniční veľvyslanci navštívili ešte pred verdiktom Ústavný súd SR v Košiciach. Naznačil, že práve diplomati mohli toto rozhodnutie ovplyvniť. „Keď do práva nastúpi politická objednávka Západu, o právnom štáte už nemôže byť ani reč,“ povedal. Spomenul pri tom veľvyslancov Veľkej Británie, Holandska, Luxemburska a Francúzska.
Práve posledná menovaná krajina sa však voči takýmto vyjadreniam ohradila. „Vo Francúzsku, demokratickej krajine, je nezávislosť justície základným princípom, ako by to malo byť vo všetkých krajinách Európskej únie. Je jadrom spoločných hodnôt, ktoré Únia vyznáva. Znamená to najmä, že súdy rozhodujú slobodne, bez vonkajšieho tlaku alebo vplyvu. Na tomto veľvyslanectvo vždy trvalo,“ odkázala francúzska ambasáda.
Podľa ich slov je potrebné rešpektovať fakty a chronológiu udalostí. „Návšteva francúzskeho veľvyslanca na Ústavnom súde sa uskutočnila 19. marca 2025. Zákon o mimovládnych organizáciách, ktorý sa spomína vo verejných vyhláseniach, bol prijatý 16. apríla 2025. Akýkoľvek pokus o vytvorenie spojitosti medzi touto návštevou a neskorším rozhodnutím Ústavného súdu teda nie je podložený žiadnymi faktami,“ tvrdia.
Ambasáda tiež pripomenula, že inštitucionálne výmeny, ktorých súčasťou sú zdvorilostné návštevy justičných orgánov vyššieho stupňa, patria k bežnej diplomatickej praxi. „Tieto návštevy sú pravidelné, transparentné a vykonáva ich takmer celý diplomatický zbor. Predchodcovia súčasného veľvyslanca postupovali rovnako. Považovať tieto inštitucionálne výmeny za pokus o zasahovanie alebo vyvíjanie nátlaku je neopodstatnené a vôbec nezodpovedá skutočnosti diplomatických vzťahov,“ tvrdia. „Francúzske veľvyslanectvo najdôraznejšie odmieta akékoľvek spochybňovanie svojej integrity a opätovne potvrdzuje svoj záväzok rešpektovať demokratické inštitúcie,“ dodali.
Ústavný súd špekulatívne prepojenia odmieta
Na Gedrove slová reagoval aj Ústavný súd. Podľa nich je neprípustné a v rozpore s realitou spájať návštevu veľvyslancov u predsedu Ústavného súdu s nálezom súdu týkajúcim sa mimovládnych organizácií. Pripomenuli, že k obdobným tvrdeniam sa už jasne vyjadrili ešte v júli 2025, keď odmietli akékoľvek špekulatívne prepojenia spochybňujúce rozhodovaciu činnosť súdu.
"Rovnako je neprípustné spájať rozhodnutia nezávislej a nestrannej súdnej inštitúcie, akou je Ústavný súd Slovenskej republiky, s údajnými ´politickými otočkami´ či dokonca s ´politickou objednávkou západu´. Takéto tvrdenia bez predloženia relevantných faktov a bez odbornej kritiky samotného rozhodnutia predstavujú neprimeraný zásah do dôvery verejnosti v nestrannosť a nezávislosť ústavného súdnictva," uviedli.
„O to znepokojujúcejšie je, ak podobné vyjadrenia zaznievajú z úst vrcholného predstaviteľa Úradu vlády Slovenskej republiky. Rešpekt k princípom právneho štátu predpokladá vecnú argumentáciu a úctu k ústavným inštitúciám, nie ich spochybňovanie prostredníctvom nepodložených informácií a fabulácií. Ochrana autority Ústavného súdu je zároveň ochranou ústavnosti a základných princípov demokratického a právneho štátu,“ dodali.