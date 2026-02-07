Právo na pravdu chce ústavnú zmenu: Navrhuje zrušiť prokuratúru a nahradiť ju štátnym zastupiteľstvom

BRATISLAVA - „V krátkom čase predstavíme občanom návrh ústavnej zmeny týkajúcej sa prokuratúry. Toto legislatívno-organizačné riešenie, teda zrušenie prokuratúry a jej systémové nahradenie štátnym zastupiteľstvom, podobne ako v Českej republike, predstavíme na samostatnej tlačovej konferencii,“ povedal na úvod Zoroslav Kollár, predseda politickej strany Právo na pravdu.
Po mediálnom vystúpení generálneho prokurátora Slovenskej republiky Maroša Žilinku a krajského prokurátora Rastislava Remetu je podľa politickej strany Právo na pravdu každému občanovi na Slovensku jasné, že títo prokurátori patria do rovnakej skupiny ako niektorí politicky angažovaní sudcovia.
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky sa pod vedením Maroša Žilinku stala predĺženou rukou politických záujmov Progresívneho Slovenska a prijíma aj politické rozhodnutia.
Návrh na zrušenie Nádácie Zastavme korupciu
Podľa politickej strany Právo na pravdu sa niektorými rozhodnutiami Generálna prokuratúra SR dostala na úroveň politických mimovládnych organizácií súčasnej opozície, ako je napríklad Nadácia Zastavme korupciu, ktorá by mala byť zrušená. Aj preto Právo na pravdu podalo návrh na súd na zrušenie tejto nadácie.
"Zároveň platí, že sudcovia Špecializovaného trestného súdu, Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR, ktorí nerešpektujú zákony, ústavu a sudcovskú etiku, musia byť disciplinárne alebo trestnoprávne postihnutí," dodal na záver Zoroslav Kollár.