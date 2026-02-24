Na Kováčika sa to valí z každej strany! Borbély bije na poplach: Ak delegáti neotočia, slovenskému futbalu zazvonia zvony

BRATISLAVA – Voľby prezidenta Slovenského futbalového zväzu (SFZ) sa nezadržateľne blížia. Namiesto programov kandidátov však verejným priestorom rezonujú vážne obvinenia, ručiteľské zmluvy a hrozba totálneho finančného kolapsu. Do vyostreného konfliktu medzi vedením zväzu a ministerstvom športu sa najnovšie zapojil aj dlhoročný futbalový expert Ladislav Borbély. Jeho slová sú mimoriadne tvrdé.
Bývalý prezident Únie futbalových trénerov Slovenska Ladislav Borbély hodnotí situáciu ako veľmi vážnu. „Zväz je pred kolapsom, aj keď ten, kto to zapríčinil, to nepripúšťa. Tie ručiteľské zmluvy sú jasným dôkazom. Kováčik je prezidentom už štyri obdobia a pochybujem, že ešte má čo ponúknuť zväzu,“ povedal v rozhovore pre Šport.sk.
Podľa Borbélyho ide o dôsledok dlhodobého spôsobu riadenia. Kritizuje najmä údajné ručenie majetkom zväzu súkromnej firme Best Press, ktorej majiteľa medzičasom odsúdili za podvod. Práve tieto zmluvy stoja v centre celej kauzy, ktorá v posledných týždňoch otriasa vedením Slovenského futbalového zväzu.
Megakauza SFZ graduje: iPhony za milióny vraj preberali na zväze, Kováčik mal veriteľom núkať dlhopisy z Venezuely
Ostrý odkaz delegátom
Borbély otvorene spochybňuje samotnú podstatu obchodu s mobilnými telefónmi a model ručenia. „Ručiť za súkromnú firmu v takejto hodnote, ktorá je vyššia ako ročný rozpočet SFZ, je absolútne zlyhanie v dôsledku dlhodobého pobytu vo vrcholnej funkcii.“
Podľa neho je nepochopiteľné, že v čase napätej finančnej situácie zväz vstupoval do projektu, ktorý vyvoláva viac otázok než odpovedí. Kritiku smeruje aj k členom výkonného výboru, ktorí podľa neho po zverejnení informácií nereagovali dostatočne razantne.
"Členovia výkonného výboru sa premenili na voskové figuríny Madame Tussaudovej," nešetril kritikou Borbély. Varuje, že ak sa delegáti v piatok rozhodnú pre pokračovanie súčasného stavu, stanú sa priamymi spoluzodpovednými za bankrot, ktorý zneguje všetko dobré, čo sa v slovenskom futbale za posledné roky vybudovalo.
Ako možné riešenie označuje Borbély voľbu protikandidáta Petra Palenčíka. Tvrdí, že by mohol zachovať kontinuitu, no zároveň obnoviť dôveru štátu a partnerov. „Pokiaľ vyhrá Palenčík, je predpoklad, že štát vyjde v ústrety a pomôže vyriešiť túto ekonomicky prekérnu situáciu. Pokiaľ sa tých 80 delegátov rozhodne pre archaický model, ktorý tu bol doteraz, rozhodne zároveň aj o tom, že futbalový zväz vo veľmi krátkej dobe skolabuje,“ dodal Borbély.