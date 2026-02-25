Úrad verejného zdravotníctva varuje: Zaočkujte sa proti kliešťom včas! Hrozia trvalé následky aj smrť

BRATISLAVA - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR odporúča zaočkovať sa proti kliešťovej encefalitíde ešte pred začiatkom jari. Varuje, že ide o ochorenie, ktoré môže zanechať neurologické problémy a v rizikových prípadoch sa môže skončiť úmrtím. Najspoľahlivejšou ochranou pred kliešťovou encefalitídou je práve očkovanie. Úrad to uviedol na sociálnej sieti.
„Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde odporúčame všetkým ľuďom, najmä tým, ktorí v rámci výkonu svojej práce môžu prísť do kontaktu s kliešťami. Napríklad zamestnancom v lesnom hospodárstve, zememeračom, značkárom turistických chodníkov, poľovníkom, zamestnancom horských chát a lanoviek a pod. Odporúčame ho aj ľuďom, ktorí trávia svoj voľný čas v prírode - psičkári, hubári, turisti atď.,“ podotkol ÚVZ.
Kliešťová encefalitída je vážne akútne infekčné vírusové ochorenie, ktoré postihuje centrálnu nervovú sústavu (mozog a miechu). V roku 2025 bolo na Slovensku hlásených 193 prípadov ochorení, najviac z Banskobystrického a zo Žilinského kraja, čo je nárast oproti 169 prípadom z roku 2024. „Príčinou väčšiny prípadov je zaklieštenie, vírus sa však môže prenášať aj pitím čerstvého, tepelne nespracovaného mlieka (najčastejšie ovčieho či kozieho) alebo konzumáciou výrobkov z nich, ako sú napríklad syry alebo bryndza,“ upozornil úrad.
Zradné bezpríznakové obdobie
Pre kliešťovú encefalitídu je typický dvojfázový klinický priebeh ochorenia. Prvá fáza sa prejavuje chrípkovými príznakmi, ako sú horúčka, bolesť hlavy a svalov, nevoľnosť, nechutenstvo. Nasleduje bezpríznakové obdobie, ktoré trvá od jedného do 20 dní. Druhá fáza je charakteristická príznakmi postihnutia centrálneho nervového systému - stupňujúce sa silné bolesti hlavy, vracanie, stuhnutie šije, poruchy vedomia, pamäti až dezorientácia, závraty, nervové obrny.
Medzi dlhodobé následky ochorenia patria bolesti hlavy, únava, porucha pamäti, koncentrácie, dlhodobé neurologické problémy až ochrnutie. V rizikových prípadoch sa môže ochorenie skončiť úmrtím.