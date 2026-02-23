Megakauza SFZ graduje: iPhony za milióny vraj preberali na zväze, Kováčik mal veriteľom núkať dlhopisy z Venezuely

BRATISLAVA – Slovenský futbalový zväz (SFZ) čelí bezprecedentnej finančnej kríze, ktorá môže ochromiť jeho fungovanie na dlhé roky. Tri nezávislé spoločnosti si od zväzu nárokujú miliónové sumy za dodávky tisícov iPhonov, za ktoré mal osobne ručiť prezident SFZ Ján Kováčik. Celkový účet za techniku sa podľa najnovších zistení môže vyšplhať až na astronomických 35 miliónov eur, čo predstavuje takmer celý ročný rozpočet slovenskej futbalovej obce.
Doterajšie informácie o zmiznutých telefónoch boli len špičkou ľadovca. Podľa aktuálnych zistení nejde o jeden balík zariadení, ale o tri samostatné kontrakty. Spoločnosti Asbis, Swan a Apex Services tvrdia, že prostredníctvom sprostredkovateľa dodali na adresu zväzu dokopy až 34-tisíc kusov telefónov Apple iPhone.
Kým zväz oficiálne priznáva len distribúciu lacných čínskych modelov Xiaomi pre amatérske kluby, veritelia disponujú preberacími protokolmi, ktoré majú potvrdzovať dodanie luxusnej techniky priamo do centrály na Tomášikovej ulici v Bratislave. A kým vedenie zväzu akékoľvek miliónové záväzky kategoricky popiera, poškodené spoločnosti už začali proces vymáhania pohľadávok súdnou cestou.
Šokujúci rozsah kauzy
Celková suma, ktorú veritelia od SFZ požadujú, sa aktuálne pohybuje na úrovni 24 miliónov eur, no po zarátaní všetkých nárokov môže narásť až na závratných 35 miliónov eur. To v praxi znamená sumu presahujúcu celoročný rozpočet celého zväzu.
Kľúčovým bodom konfliktu je rozpor v tom, čo sa vlastne na zväz dodávalo. SFZ ústami hovorcu Juraja Čurného priznáva objednávku 14-tisíc kusov telefónov, no trvá na tom, že išlo o lacné modely značky Xiaomi. Dodávatelia však operujú dokumentáciou k drahým zariadeniam Apple iPhone. Podľa informácií z preberacích protokolov mala byť technika doručovaná priamo do sídla SFZ, kde ju mal preberať sprostredkovateľ – konateľ firmy Best Press Ján Šípoš. Ten je verejnosti známy najmä v súvislosti s právoplatným odsúdením za podvod v inej kauze. Upozornil na to Denník N.
Hoci zväz existenciu ručiteľských záväzkov odmieta, poškodené firmy prešli do ofenzívy. Spoločnosť Asbis už podala na rozhodcovský súd žalobu o zaplatenie takmer 17 miliónov eur. Ďalší dodávateľ, firma Apex, sa obrátil na súd v Banskej Bystrici so žalobou v upomínacom konaní, kde si nárokuje 3,5 milióna eur. Operátor Swan zatiaľ žalobu nepodal, no eviduje pohľadávky po lehote splatnosti v miliónových hodnotách. Právni zástupcovia firiem tvrdia, že disponujú dohodami o ručení, ktoré podpísal prezident SFZ Ján Kováčik, čo im dodávalo potrebnú mieru dôvery pri realizácii obchodu.
Venezuelské dlhopisy a miliarda v Ázii
Pozadie vyjednávaní s veriteľmi odkrýva čoraz bizarnejšie skutočnosti. Podľa zistení Investigatívneho centra Jána Kuciaka (ICJK) mal Ján Kováčik v snahe upokojiť situáciu a vyhnúť sa žalobám operovať s neštandardnými finančnými zárukami. Veriteľom údajne ponúkal ako protihodnotu za vzniknuté dlhy venezuelské bondy (dlhopisy) z konca deväťdesiatych rokov. Okrem exotických cenných papierov sa mali v argumentácii šéfa zväzu objaviť aj tvrdenia o miliardovom fonde v Hongkongu, z ktorého by mohli byť záväzky vyrovnané.
Kľúčovou postavou v celom reťazci je Ján Šípoš, konateľ spoločnosti Best Press, ktorý bol v minulosti právoplatne odsúdený za rozsiahlu ekonomickú trestnú činnosť. Práve jeho firma figurovala ako medzičlánok vo všetkých sporných obchodoch. Hoci sa zväz snaží od jeho aktivít dištancovať, existujú listy, v ktorých prezident Kováčik priamo navrhuje spoluprácu pri dodávke až 75-tisíc mobilných telefónov. Argumentom pre takýto masívny nákup mala byť modernizácia futbalového hnutia a digitalizácia štruktúr pod hlavičkou projektov UEFA. Dnes sa však ukazuje, že tieto ambiciózne plány môžu zanechať zväz v hlbokom platobnom deficite.
Kumulované pohľadávky stavajú slovenský futbal do kritickej polohy. Ministerstvo športu už na situáciu zareagovalo pozastavením štátnych dotácií, čím zväz prišiel o dôležitý prílev likvidity. Všetko sa to deje v atmosfére vrcholiaceho boja o prezidentské kreslo.