Revolúcia v SFZ: KONIEC Kováčika v priamom prenose? Uniknutý list zo zákulisia futbalu odkrýva hazard za milióny

BRATISLAVA - Slovenský futbalový zväz (SFZ) zažíva najväčší vnútorný otras vo svojej histórii. Na povrch preniklo stanovisko člena Výkonného výboru Petra Sepešiho, ktorý otvorene usvedčuje prezidenta Jána Kováčika z podpísania extrémne rizikových zmlúv. Podľa prokurátora a právnika SFZ v jednej osobe zväz ručí za milióny eur úplne cudzej firme, pričom žiadne limity, o ktorých Kováčik hovoril verejnosti, v zmluvách v skutočnosti neexistujú. Podľa našich informácií éra Jána Kováčika v pondelok končí a piatkové voľby prebehnú bez neho.
Kým prezident SFZ Ján Kováčik doteraz kauzu ručenia za mobilné telefóny zľahčoval a hovoril o „štandardnom ručení“ do výšky 100-tisíc eur, uniknutý dokument člena Výkonného výboru Petra Sepešiho hovorí o pravom opaku. Sepeši, ktorý je profesiou prokurátor, vo svojom stanovisku označuje konanie šéfa zväzu za zlyhanie až hazard.
Podľa neho nie je na ručení za súkromnú firmu Best Press s.r.o. nič štandardné. Zdôrazňuje, že zväz ručí za cudziu spoločnosť so základným imaním 5-tisíc eur, nad ktorou nemá žiadnu kontrolu a ktorej štatutár bol právoplatne odsúdený za podvod.
Kováčikov podpis pod lupou: Ručenie SFZ je vraj nespochybniteľné, v hre je majetok futbalistov!
Žiadne limity neexistujú
Najzávažnejším zistením je rozpor v sumách. Kováčik opakovane tvrdil, že ručenie bolo limitované sumou 100-tisíc eur. Sepeši však po preštudovaní zmlúv so spoločnosťami ASBIS a SWAN konštatuje, že v textoch nie je o žiadnom limite ani zmienka. „Tvrdenie o ručení SFZ za záväzky iba do výšky 100-tisíc EUR žiaľ nezodpovedá obsahu podpísaných dohôd,“ uvádza v liste kolegom.
V praxi to znamená, že SFZ sa zaviazal ručiť za akékoľvek peňažné pohľadávky, ktoré vzniknú z obchodných vzťahov medzi týmito firmami. Podľa Sepešiho je tvrdenie o 100-tisícovom limite len „želaný stav“, ktorý však v zmluvách chýba.
Koniec Kováčika?
Dokument odhaľuje aj šokujúcu chronológiu informovania vedenia zväzu. Hoci Ján Kováčik tvrdil, že o riziku komunikoval v novembri 2025, realita je iná. Právnici zväzu mali informáciu o tom, že veriteľ žiada od SFZ 17 miliónov eur (čo je polovica ročného rozpočtu zväzu), už na prelome októbra a novembra.
Napriek tomu táto astronomická suma nebola na zasadnutiach VV SFZ v novembri ani v decembri vôbec spomenutá. Sepeši to považuje za kritické zlyhanie štatutára, ktorý mal o riziku informovať okamžite.
Podľa našich informácií je po tomto „vnútornom zemetrasení“ pozícia Jána Kováčika neudržateľná. V kuloároch sa hovorí, že v pondelok definitívne končí vo svojej funkcii. Piatková volebná konferencia SFZ by sa tak mala konať už bez jeho účasti, čo potvrdzuje aj hlboká strata dôvery, o ktorej píše Sepeši. Ten uzavrel svoje stanovisko tým, že pri manažérovi Kováčikovho formátu je podpis takýchto nevýhodných dokumentov nepochopiteľný.