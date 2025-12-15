Kollár bojuje o hlasy mimo parlamentu: Stretnutie so Sulíkom nepopieram, socialisti to úplne pos*ali!

BRATISLAVA - Jeho meno sa dnes skloňuje aj v súvislosti s čestným predsedom SaS a momentálne bojuje hlasy o voličov, aj keď je mimo parlamentu. Bývalý predseda parlamentu a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár v rozhovore zhodnotil viaceré aspekty súčasného parlamentu a naložil predovšetkým koalícii.
V hlavnom meste sa už pomerne intenzívne šepká o istej spolupráce s Richardom Sulíkom. Boli ste spolu a ako dôveryhodné sú tieto informácie?
- Samozrejme, priznávam, stretol som sa s Richardom Sulíkom, boli sme spolu, ale bolo to však za účelom jeho relácie o varení, ktorú promuje aj na sociálnych sieťach. Do nej si pozýva rôznych známych, priateľov, partnerov alebo nejaké osobnosti verejného a politického života. S nimi varí a debatuje o živote, o rôznych politických, spoločenských, možno aj bulvárnych témach. Toto isté sa udialo aj medzi nami. Bol som tam aj s deťmi, bola to teda takáto forma stretnutia.
Ako je to teraz s hnutím Sme rodina? Vieme, že sa od vás aj niekoľko ľudí odštiepilo. Bol medzi nimi aj Milan Krajniak či Peter Pčolinský. Je tu aj niekto nový, kto do hnutia prišiel?
- Je to veľmi prirodzené a logické. My sme sa s Milanom Krajniakom veľmi korektne rozlúčili. Milan bol vždycky v našej strane. Viete veľmi dobre, že sme v rámci kultúrno-etických otázok mali zelenú kartu, takže Milan mohol presadzovať tú svoju veľmi silne tvrdú konzervatívnu politiku. Nikto mu v tom nebránil a on sa v tomto cítil veľmi dobre.
Mali sme však aj poslancov liberálnych, z toho opačného spektra. Tí nie úplne súhlasili s jeho konzervativizmom, ale tým, že sme mali toto od začiatku vyriešené, spory v strane neboli. Milan Krajniak sa dobre cíti v tomto spektre, a preto to bolo prirodzené, že skončí buď v Kresťanskodemokratickom hnutí alebo v Kresťanskej únii. Je pochopiteľne, že sme tých ľudí nahradili, máme úplne nových ľudí pre zdravotníctvo, pre ekonomiku, pre pôdohospodárstvo... Vlastne pre všetky hlavné segmenty, ktoré chceme pokrývať a ktoré nás zaujímajú. Na tlačovom brífingu týchto ľudí predstavíme.
Komunikujete ešte s týmito odídencami? Mám na mysli hlavne pána Krajniaka či pána Pčolinského.
- Nie, s pánom Pčolinským nie sme absolútne v kontakte. Čo sa týka pána Krajniaka, sme v kontakte, ale vo veľmi takom ... striedmom by som povedal. Ja neviem, raz za polroka alebo raz za rok sa na nejakej téme buď stretneme, porozprávame ale nie je to nejaký intenzívny kontakt ako v minulosti. Ale sme priatelia.
V rozhovore sa tiež dozviete:
- Či mohol za pád preferencií Sme rodina známy právnik a nový líder strany Právo na pravdu Zoroslav Kollár
- Akou témou chce osloviť voličov pred parlamentnými voľbami
- Čo vyčíta koalícii a čo opozícii
- Či by hlasoval za ústavu o dvoch pohlaviach
- Ako hodnotí politickú kultúru v parlamente