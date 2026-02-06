Meloniová sa stretla s Vanceom v Miláne: Rokovali o bilaterálnych vzťahoch

MILÁNO - Talianska premiérka Giorgia Meloniová sa v piatok v Miláne stretla s americkým viceprezidentom J. D. Vanceom, ktorý je v Taliansku pri príležitosti slávnostného otvorenia Zimných olympijských hier. Meloniová využila toto stretnutie na potvrdenie silných vzťahov medzi Talianskom a Spojenými štátmi, a to aj napriek napätiu kvôli prítomnosti príslušníkov amerického Imigračného a colného úradu (ICE) počas olympiády. Informuje správa agentúr Reuters a ANSA.
Na stretnutí sa zúčastnil aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio a jeho taliansky náprotivok Antonio Tajani. „Prišli sem na otvárací ceremoniál olympiády, ale je to tiež príležitosť diskutovať o našich bilaterálnych vzťahoch,“ uviedla Meloniová. „Taliansko a Spojené štáty mali vždy veľmi významné vzťahy, pracujeme na mnohých bilaterálnych otázkach, samozrejme na posilnení našej spolupráce, ale aj na ďalších medzinárodných otázkach, ktoré sú otvorené,“ objasnila talianska premiérka.
Vance ocenil Taliansko
Vance ocenil Taliansko za jeho prácu pri organizácii olympiády v Miláne a Cortine d'Ampezzo. „Máme skvelé vzťahy, kontakty a ekonomické partnerstvá, a myslím, že ste urobili vynikajúcu prácu,“ povedal americký viceprezident. „V olympijskom duchu je súťaž založená na pravidlách. Je dobré mať spoločné hodnoty a budeme mať veľmi konštruktívnu výmenu názorov na mnoho tém,“ dodal.
Reuters konštatuje, že toto stretnutie sa uskutočnilo v čase napätia, ktoré zapríčinila prítomnosť príslušníkov amerického Imigračného a colného úradu (ICE) počas olympijských hier. Americké ministerstvo zahraničných vecí minulý týždeň oznámilo, že ICE a ďalšie federálne agentúry budú v Taliansku pomáhať chrániť amerických návštevníkov, čo vyvolalo v krajine protesty. Tie sa konali v Miláne aj v piatok.
Protestujúci, prevažne študenti, niesli transparenty s nápisom „ICE preč“ a ďalšie kritizujúce amerického viceprezidenta a ministra zahraničných vecí. Meloniová vo štvrtok označila tento rozruch za surreálny. „(ICE) Nikdy nevykonával, nemôže vykonávať a ani nebude vykonávať policajné operácie - presadzovanie imigračných zákonov alebo kontroly - na našom území,“ dodala.