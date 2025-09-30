Politiku vymenil za boxerský súboj! Bývalý podpredseda parlamentu mieri do ringu

BRATISLAVA - Bývalý podpredseda parlamentu Peter Pčolinský mieri do ringu. Na sociálnej sieti oznámil, že prijal výzvu celebritno-boxerskej organizácie Fight Night Challenge. Jeho cieľom je byť zdravší, štíhlejší a spokojnejší.
"Ak chcete niečo dosiahnuť, musíte mať merateľný a konkrétny cieľ. V politike sú to percentá vo voľbách, v športe zase výsledok zápasu. Prijal som preto výzvu organizácie Fight Night Challenge," oznámil na sociálnej sieti 43-ročný exposlanec Pčolinský s tým, že aj napriek tomu, že má astmu a diabetes melitus, rozhodol sa zmeniť svojť životný štýl a prístup k zdraviu.
"Vymením dočasne politický ring za ten športový. 13. septembra 2025 absolvujem zápas podľa pravidiel boxu so súperom, ktorého ešte nepoznám," uviedol Pčolinský, pričom jeho hlavným cieľom má byť to, aby bol "zdravší, chudší a spokojnejší".
Patrik "Rytmus" Vrbovský, ktorý zastupuje Fight Night Challenge, vyhlásil, že sa mu podaril "husársky kúsok", ktorý ešte nikde nevidel. Kto bude súperom Pčolinského zatiaľ ešte neprezradil.