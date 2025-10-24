Na pojednávaní s exšéfom polície vypovedal expremiér Eduard Heger

BRATISLAVA - Súdny proces s obžalovaným policajným exprezidentom Petrom K. pokračoval na Mestskom súde Bratislava I výsluchom svedka, expremiéra Eduarda Hegera z mimoparlamentnej strany Demokrati. Peter K. čelí obžalobe pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Vinu odmieta.
„Petra K. poznám z čias, keď som bol ešte premiérom a vtedy vykonával funkciu policajného prezidenta,“ povedal Heger s tým, že k prípadu nevie uviesť nič. Priblížil, že ako predseda vlády sa nezaoberal fungovaním policajných zložiek, pretože to mali na starosti príslušní ministri. Na otázku obhajoby odpovedal, že si nespomína, či sa počas rokovaní vlády alebo bezpečnostnej rady riešil zásah u vtedajšieho šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského alebo v Digital Parku, sídle spoločnosti Penta. „Videli sme príklad toho, koľko si ľudia pamätajú po štyroch rokoch, ak sa výsluch svedka nevykoná na návrh obvineného,“ reagoval na výsluch obžalovaný Peter K.
Prokurátor podal obžalobu na Petra K. pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Bývalý policajný prezident bol obvinený v auguste 2021. Podozrivý je zo zmarenia prebiehajúceho zásahu zadržiavania, ako aj vykonania trestnoprocesných úkonov s osobami Matejom Z. a Petrom P. pod vedením inšpekčného tímu Oblúk. Peter K. označil trestné stíhanie jeho osoby za účelové, trvá na svojej nevine. Peter K. bol od septembra 2020 poverený dočasným riadením Policajného zboru. Koncom januára 2021 ho po výberovom konaní do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenoval vtedajší minister vnútra Roman Mikulec. K 15. septembru 2021 sa vzdal funkcie.