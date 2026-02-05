Štvrtok5. február 2026, meniny má Agáta, zajtra Dorota

Spozornite! Na priecestiach medzi Turzovkou a Makovom nefunguje signalizácia

TURZOVKA - Žilinská krajská polícia upozorňuje motoristov na nefunkčnosť priecestných zabezpečovacích zariadení na dvoch železničných priecestiach medzi Turzovkou a Makovom.

Doplnila, že pre účastníkov cestnej premávky sú na oboch priecestiach osadené dopravné značky, ktoré informujú o poruche a vypnutí priecestného zabezpečovacieho zariadenia. „Zároveň všetky vlaky budú uvedenými priecestiami prechádzať s obmedzenou rýchlosťou 10 kilometrov za hodinu. Na odstránení poruchy sa intenzívne pracuje,“ uviedla polícia.

